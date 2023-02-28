В Харькове лицей №11 теперь будет носить имя Данила Дидика
Решение о переименовании лицея №11 в честь Дани Дидика приняли единогласно, сообщил депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.
Харьковскую специализированную школу I-III ступеней №11 с углубленным изучением отдельных предметов перепрофилировали и переименовали в Харьковский лицей №11 имени Даниила Дидика. Соответствующее решение приняли 28 февраля на внеочередной сессии Харьковского городского совета.
Это сделали, чтобы почтить память бывшего ученика школы №11 Даниила Дидика, погибшего в результате террористического акта 22 февраля 2015 года, награжденного посмертно орденом «За мужество» III степени, сообщил городской голова Игорь Терехов.
«На прошлой сессии я поручил присвоить школе №11 имя Даниила Дидика и поставить точку во всех разговорах на эту тему. Сама война поставила эту точку», — подчеркнул Игорь Терехов.
Также мэр сообщил, что на топонимической комиссии рассматриваются различные варианты увековечения памяти бывших учеников учебных заведений Харькова, погибших в результате российской агрессии — мемориальные доски, школьные музеи, переименование улиц и т.д.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 14:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение о переименовании лицея №11 в честь Дани Дидика приняли единогласно, сообщил депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.".