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На здании лицея имени Даниила Дидика установили табличку с новым названием

Общество 15:54   24.03.2023
Виктория Яковенко
На здании лицея имени Даниила Дидика установили табличку с новым названием Фото: телеграмм-канал «Декомунизация. Украина»

На фасаде переименованного лицея №11 появилась новая табличка – «Харьковский лицей №11 имени Даниила Дидика».

Фото таблички опубликовали в телеграмм-канале «Декоммунизация. Украина».

Табличка с новым названием появилась почти спустя месяц после решения депутатов Харьковского городского совета о переименовании учебного заведения.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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