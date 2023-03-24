На здании лицея имени Даниила Дидика установили табличку с новым названием

На фасаде переименованного лицея №11 появилась новая табличка – «Харьковский лицей №11 имени Даниила Дидика».

Фото таблички опубликовали в телеграмм-канале «Декоммунизация. Украина».

Табличка с новым названием появилась почти спустя месяц после решения депутатов Харьковского городского совета о переименовании учебного заведения.