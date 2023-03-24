На здании лицея имени Даниила Дидика установили табличку с новым названием
Фото: телеграмм-канал «Декомунизация. Украина»
На фасаде переименованного лицея №11 появилась новая табличка – «Харьковский лицей №11 имени Даниила Дидика».
Фото таблички опубликовали в телеграмм-канале «Декоммунизация. Украина».
Табличка с новым названием появилась почти спустя месяц после решения депутатов Харьковского городского совета о переименовании учебного заведения.
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На фасаде переименованного лицея №11 появилась новая табличка – «Харьковский лицей №11 имени Даниила Дидика».".