Новые таблички с названием станции «Вокзальная» устанавливают в метро Харькова
Фото: Харьковский метрополитен
Сотрудники метрополитена устанавливают новые таблички с названием на путевые стены на станции «Вокзальная», сообщила пресс-служба харьковской подземки.
Согласно распоряжению мэра Харькова Игоря Терехова, станцию метро «Южный вокзал» переименовали в «Вокзальную».
Новые таблички проделали с соблюдением единого стиля, который используют почти на всех станциях Харьковского метро, кроме тех, где названия выполнены художественными шрифтами и другими техниками.
Также продолжаются подготовительные работы по переименованию станции Ярослава Мудрого.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Вокзальная, КП "Харьковский метрополитен", метро, название, станция, табличка;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 16:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники метрополитена устанавливают новые таблички с названием на путевые стены на станции «Вокзальная», сообщила пресс-служба харьковской подземки.".