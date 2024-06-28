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Новые таблички с названием станции «Вокзальная» устанавливают в метро Харькова

Общество 16:28   28.06.2024
Оксана Якушко
Новые таблички с названием станции «Вокзальная» устанавливают в метро Харькова Фото: Харьковский метрополитен

Сотрудники метрополитена устанавливают новые таблички с названием на путевые стены на станции «Вокзальная», сообщила пресс-служба харьковской подземки.

Согласно распоряжению мэра Харькова Игоря Терехова, станцию ​​метро «Южный вокзал» переименовали в «Вокзальную».
Новые таблички проделали с соблюдением единого стиля, который используют почти на всех станциях Харьковского метро, ​​кроме тех, где названия выполнены художественными шрифтами и другими техниками.

Также продолжаются подготовительные работы по переименованию станции Ярослава Мудрого.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 16:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники метрополитена устанавливают новые таблички с названием на путевые стены на станции «Вокзальная», сообщила пресс-служба харьковской подземки.".