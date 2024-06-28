Новые таблички с названием станции «Вокзальная» устанавливают в метро Харькова

Сотрудники метрополитена устанавливают новые таблички с названием на путевые стены на станции «Вокзальная», сообщила пресс-служба харьковской подземки.

Согласно распоряжению мэра Харькова Игоря Терехова, станцию ​​метро «Южный вокзал» переименовали в «Вокзальную».

Новые таблички проделали с соблюдением единого стиля, который используют почти на всех станциях Харьковского метро, ​​кроме тех, где названия выполнены художественными шрифтами и другими техниками.

Также продолжаются подготовительные работы по переименованию станции Ярослава Мудрого.