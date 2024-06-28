Нові таблички з назвою станції «Вокзальна» встановлюють у метро Харкова
Співробітники метрополітену встановлюють нові таблички з назвою на колійні стіни на станції «Вокзальна», повідомила пресслужба харківської підземки.
Відповідно до розпорядження мера Харкова Ігоря Терехова станцію метро «Південний вокзал» перейменували на «Вокзальну».
Нові таблички виконали з дотриманням єдиного стилю, який використовують майже на усіх станціях Харківського метро, крім тих, де назви виконані художніми шрифтами та іншими техніками.
Також тривають підготовчі роботи з перейменування станції «Ярослава Мудрого».
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Вокзальная, КП "Харьковский метрополитен", метро, название, станция, табличка;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 16:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники метрополітену встановлюють нові таблички з назвою на колійні стіни на станції «Вокзальна», повідомила пресслужба харківської підземки.".