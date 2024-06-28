Нові таблички з назвою станції «Вокзальна» встановлюють у метро Харкова

Співробітники метрополітену встановлюють нові таблички з назвою на колійні стіни на станції «Вокзальна», повідомила пресслужба харківської підземки.

Відповідно до розпорядження мера Харкова Ігоря Терехова станцію метро «Південний вокзал» перейменували на «Вокзальну».

Нові таблички виконали з дотриманням єдиного стилю, який використовують майже на усіх станціях Харківського метро, крім тих, де назви виконані художніми шрифтами та іншими техніками.

Також тривають підготовчі роботи з перейменування станції «Ярослава Мудрого».