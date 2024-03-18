Live
  • Пн 18.03.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 38.8
  • EUR 42.25

Табличка «пл. Розы Люксембург» до сегодняшнего дня висела в Харькове

Общество 21:50   18.03.2024
Елена Нагорная
Табличка «пл. Розы Люксембург» до сегодняшнего дня висела в Харькове Фото: Деколонизация. Украина

В Харькове демонтирована последняя адресная табличка с надписью «площадь Розы Люксембург», сообщают в Telegram-канале проекта «Деколонизация. Украина».

Как уточнил МГ «Объектив» соучредитель проекта Вадим Поздняков, табличку нашли на здании № 5/7 и сняли сегодня сами активисты.

Стоит отметить, что площадь Розы Люксембург была переименована в Павловскую еще в ноябре 2013 года.

Читайте также: Харьков очищают от русскоязычных вывесок и «красных летчиков» (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 18 марта: удар по пожарной части, раненые, фронт
Главные новости Харькова 18 марта: удар по пожарной части, раненые, фронт
18.03.2024, 21:28
Табличка «пл. Розы Люксембург» до сегодняшнего дня висела в Харькове
Табличка «пл. Розы Люксембург» до сегодняшнего дня висела в Харькове
18.03.2024, 21:50
Тело женщины нашли у автостанции в Харькове: просят помочь установить личность
Тело женщины нашли у автостанции в Харькове: просят помочь установить личность
18.03.2024, 22:17
Удар по нефтебазе в Харькове — оперативные данные по загрязнению воды и грунта
Удар по нефтебазе в Харькове — оперативные данные по загрязнению воды и грунта
18.03.2024, 21:19
В Харькове и области будет дождить: прогноз погоды на 19 марта
В Харькове и области будет дождить: прогноз погоды на 19 марта
18.03.2024, 20:07
На месяц перекроют две улицы в Харькове для транспорта
На месяц перекроют две улицы в Харькове для транспорта
18.03.2024, 18:41

Новости по теме:

11:07
Харьков очищают от русскоязычных вывесок и «красных летчиков» (фото)
10:31
Залитую краской аллею памяти в Харькове замаскировали землей и мешками (фото)
12:00
«Это кринж»: бюст комсомолки в Харькове разрисовали флагами стран-союзников
11:41
В центре Харькова залили «кровью» аллею памяти, угрожают кувалдой (фото)
23:10
Бюсты молодогвардейцев побили в Харькове: оказалось, что они «ничейные»

Вы читали новость: «Табличка «пл. Розы Люксембург» до сегодняшнего дня висела в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 21:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове демонтирована последняя адресная табличка с надписью «площадь Розы Люксембург»".