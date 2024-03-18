Табличка «пл. Розы Люксембург» до сегодняшнего дня висела в Харькове
Фото: Деколонизация. Украина
В Харькове демонтирована последняя адресная табличка с надписью «площадь Розы Люксембург», сообщают в Telegram-канале проекта «Деколонизация. Украина».
Как уточнил МГ «Объектив» соучредитель проекта Вадим Поздняков, табличку нашли на здании № 5/7 и сняли сегодня сами активисты.
Стоит отметить, что площадь Розы Люксембург была переименована в Павловскую еще в ноябре 2013 года.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деколонизация, декоммунизация, поздняков, розы люксембург, табличка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 21:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове демонтирована последняя адресная табличка с надписью «площадь Розы Люксембург»".