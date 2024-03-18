Табличка «пл. Розы Люксембург» до сегодняшнего дня висела в Харькове

В Харькове демонтирована последняя адресная табличка с надписью «площадь Розы Люксембург», сообщают в Telegram-канале проекта «Деколонизация. Украина».

Как уточнил МГ «Объектив» соучредитель проекта Вадим Поздняков, табличку нашли на здании № 5/7 и сняли сегодня сами активисты.

Стоит отметить, что площадь Розы Люксембург была переименована в Павловскую еще в ноябре 2013 года.