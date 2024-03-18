Табличка “пл. Розы Люксембург” до сьогодні висіла в Харкові – деколонізатори
У Харкові демонтовано останню адресну табличку з написом “площадь Розы Люксембург”, повідомляють у телеграм-каналі проєкту “Деколонізація. Україна”.
Як уточнив МГ “Об’єктив” співзасновник проєкту Вадим Поздняков, табличку знайшли на будівлі №5/7 та зняли сьогодні самі активісти.
Варто зазначити, що площа Рози Люксембург була перейменована на Павлівську ще в листопаді 2013 року.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деколонизация, декоммунизация, поздняков, розы люксембург, табличка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 21:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові демонтовано останню адресну табличку з написом “площадь Розы Люксембург”".