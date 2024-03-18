Live
  • Пн 18.03.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 38.8
  • EUR 42.25

Табличка “пл. Розы Люксембург” до сьогодні висіла в Харкові – деколонізатори

Суспільство 21:50   18.03.2024
Олена Нагорна
Табличка “пл. Розы Люксембург” до сьогодні висіла в Харкові – деколонізатори

У Харкові демонтовано останню адресну табличку з написом “площадь Розы Люксембург”, повідомляють у телеграм-каналі проєкту “Деколонізація. Україна”.

Як уточнив МГ “Об’єктив” співзасновник проєкту Вадим Поздняков, табличку знайшли на будівлі №5/7 та зняли сьогодні самі активісти.

Варто зазначити, що площа Рози Люксембург була перейменована на Павлівську ще в листопаді 2013 року.

Читайте також: Харків очищають від російськомовних вивісок і “червоних льотчиків” (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Тіло жінки знайшли біля автостанції в Харкові – особа поки не встановлена
Тіло жінки знайшли біля автостанції в Харкові – особа поки не встановлена
18.03.2024, 22:17
Керівника колцентру, який видурював гроші у громадян ЄС, спіймали у Харкові
Керівника колцентру, який видурював гроші у громадян ЄС, спіймали у Харкові
18.03.2024, 18:09
Головні новини Харкова 17.03: росіяни двічі штурмували Синьківку
Головні новини Харкова 17.03: росіяни двічі штурмували Синьківку
17.03.2024, 22:18
Табличка “пл. Розы Люксембург” до сьогодні висіла в Харкові – деколонізатори
Табличка “пл. Розы Люксембург” до сьогодні висіла в Харкові – деколонізатори
18.03.2024, 21:50
Удар по нафтобазі в Харкові – оперативні дані щодо забруднення води та ґрунту
Удар по нафтобазі в Харкові – оперативні дані щодо забруднення води та ґрунту
18.03.2024, 21:19
В одному з лісгоспів Харківщини відмовилися від весняної висадки нових дерев
В одному з лісгоспів Харківщини відмовилися від весняної висадки нових дерев
18.03.2024, 20:31

Новини за темою:

11:07
Харків очищають від російськомовних вивісок і “червоних льотчиків” (фото)
10:31
Залиту фарбою алею пам’яті у Харкові замаскували землею та мішками (фото)
12:00
“Крінж”: погруддя комсомолки в Харкові розмалювали прапорами країн-союзників
11:41
У центрі Харкова залили “кров’ю” алею пам’яті, загрожують кувалдою (фото)
23:10
Погруддя молодогвардійців побили в Харкові: виявилося, що вони “нічийні”

Ви читали новину: «Табличка “пл. Розы Люксембург” до сьогодні висіла в Харкові – деколонізатори»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 21:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові демонтовано останню адресну табличку з написом “площадь Розы Люксембург”".