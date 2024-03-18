Табличка “пл. Розы Люксембург” до сьогодні висіла в Харкові – деколонізатори

У Харкові демонтовано останню адресну табличку з написом “площадь Розы Люксембург”, повідомляють у телеграм-каналі проєкту “Деколонізація. Україна”.

Як уточнив МГ “Об’єктив” співзасновник проєкту Вадим Поздняков, табличку знайшли на будівлі №5/7 та зняли сьогодні самі активісти.

Варто зазначити, що площа Рози Люксембург була перейменована на Павлівську ще в листопаді 2013 року.