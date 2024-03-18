Харків очищають від російськомовних вивісок і “червоних льотчиків” (фото)
Активісти проєкту “Деколонізація Україна” повідомили про результати діяльності на кількох локаціях: Харків залишився без “торгового центра” та табличок “вулиця Червоного льотчика”. На черзі – написи на будинках.
“Після наших звернень до Харківської міської ради було демонтовано майже усі покажчики з написами “вулиця червоного льотчика” на вулиці, яка носить ім’я Юрія Шевельова. Дивує, що за вісім років після перейменування, лише після того, як ми на це звернули увагу – роботи було проведено“, – повідомили в телеграм-каналі “Деколонізація Україна”.
Також активісти добилися демонтажу російськомовної вивіски “Торговий центр” біля станції метро “Палац Спорту”.
“Зараз активно продивляємося вулиці, які було перейменовано у 15-16 роках, аби прибрати старі крінжові назви з вулиць Харкова”, – зазначили активісти.
Так, вони опікуються пошуком не лише адресних табличок і покажчиків, а й написів із декомунізованими назвами вулиць, які зроблені на стінах будинків фарбою.
Читайте також: Напис “Тут має бути вул. Яни Червоної” в Харкові розмалювали червоним
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деколонизация, новини Харкова, переименование;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків очищають від російськомовних вивісок і “червоних льотчиків” (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 11:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активісти проєкту “Деколонізація Україна” повідомили про результати діяльності на кількох локаціях: Харків залишився без “торгового центра” та табличок “вулиця Червоного льотчика”. На черзі – написи на будинках".