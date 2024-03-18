Харків очищають від російськомовних вивісок і “червоних льотчиків” (фото)

Активісти проєкту “Деколонізація Україна” повідомили про результати діяльності на кількох локаціях: Харків залишився без “торгового центра” та табличок “вулиця Червоного льотчика”. На черзі – написи на будинках.

“Після наших звернень до Харківської міської ради було демонтовано майже усі покажчики з написами “вулиця червоного льотчика” на вулиці, яка носить ім’я Юрія Шевельова. Дивує, що за вісім років після перейменування, лише після того, як ми на це звернули увагу – роботи було проведено“, – повідомили в телеграм-каналі “Деколонізація Україна”.

Також активісти добилися демонтажу російськомовної вивіски “Торговий центр” біля станції метро “Палац Спорту”.

“Зараз активно продивляємося вулиці, які було перейменовано у 15-16 роках, аби прибрати старі крінжові назви з вулиць Харкова”, – зазначили активісти.

Так, вони опікуються пошуком не лише адресних табличок і покажчиків, а й написів із декомунізованими назвами вулиць, які зроблені на стінах будинків фарбою.