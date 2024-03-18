Live
  • Пн 18.03.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 38.8
  • EUR 42.25

Харків очищають від російськомовних вивісок і “червоних льотчиків” (фото)

Суспільство 11:07   18.03.2024
Оксана Горун
Харків очищають від російськомовних вивісок і “червоних льотчиків” (фото)

Активісти проєкту “Деколонізація Україна” повідомили про результати діяльності на кількох локаціях: Харків залишився без “торгового центра” та табличок “вулиця Червоного льотчика”. На черзі – написи на будинках.

“Після наших звернень до Харківської міської ради було демонтовано майже усі покажчики з написами “вулиця червоного льотчика” на вулиці, яка носить ім’я Юрія Шевельова. Дивує, що за вісім років після перейменування, лише після того, як ми на це звернули увагу – роботи було проведено“, – повідомили в телеграм-каналі “Деколонізація Україна”.

Також активісти добилися демонтажу російськомовної вивіски “Торговий центр” біля станції метро “Палац Спорту”.

торговий центр дерусифікували

“Зараз активно продивляємося вулиці, які було перейменовано у 15-16 роках, аби прибрати старі крінжові назви з вулиць Харкова”, – зазначили активісти.

Так, вони опікуються пошуком не лише адресних табличок і покажчиків, а й написів із декомунізованими назвами вулиць, які зроблені на стінах будинків фарбою.

Читайте також: Напис “Тут має бути вул. Яни Червоної” в Харкові розмалювали червоним

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові врятували кошеня, яке застрягло на дереві (відео)
У Харкові врятували кошеня, яке застрягло на дереві (відео)
18.03.2024, 11:46
Головні новини Харкова 17.03: росіяни двічі штурмували Синьківку
Головні новини Харкова 17.03: росіяни двічі штурмували Синьківку
17.03.2024, 22:18
РФ вдарила по елеватору на Харківщині: пошкоджені трактор і авто ДСНС (фото)
РФ вдарила по елеватору на Харківщині: пошкоджені трактор і авто ДСНС (фото)
18.03.2024, 11:27
Харків очищають від російськомовних вивісок і “червоних льотчиків” (фото)
Харків очищають від російськомовних вивісок і “червоних льотчиків” (фото)
18.03.2024, 11:07
На Харківщині обстріляли храм, є поранений (фото)
На Харківщині обстріляли храм, є поранений (фото)
18.03.2024, 10:40
Головні новини Харкова 18 березня: удар по пожежній частині, поранені, фронт
Головні новини Харкова 18 березня: удар по пожежній частині, поранені, фронт
18.03.2024, 11:31

Новини за темою:

10:31
Залиту фарбою алею пам’яті у Харкові замаскували землею та мішками (фото)
12:00
“Крінж”: погруддя комсомолки в Харкові розмалювали прапорами країн-союзників
11:41
У центрі Харкова залили “кров’ю” алею пам’яті, загрожують кувалдою (фото)
23:10
Погруддя молодогвардійців побили в Харкові: виявилося, що вони “нічийні”
08:51
У Харкові потрібно знести 100 об’єктів і перейменувати 400 вулиць – активісти

Ви читали новину: «Харків очищають від російськомовних вивісок і “червоних льотчиків” (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 11:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активісти проєкту “Деколонізація Україна” повідомили про результати діяльності на кількох локаціях: Харків залишився без “торгового центра” та табличок “вулиця Червоного льотчика”. На черзі – написи на будинках".