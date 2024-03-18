Харьков очищают от русскоязычных вывесок и «красных летчиков» (фото)

Активисты проекта «Деколонизация Украина» сообщили о результатах деятельности на нескольких локациях: Харьков остался без «торгового центра» и табличек «улица Красного летчика». На очереди — надписи на домах.

«После наших обращений в Харьковский городской совет были демонтированы почти все указатели с надписями «улица красного летчика» на улице, которая носит имя Юрия Шевелева. Удивляет, что через восемь лет после переименования, только после того, как мы на это обратили внимание — работы были проведены», — сообщили в telegram «Деколонизация Украина».

Также активисты добились демонтажа русскоязычной вывески «Торговый центр» возле станции метро «Дворец Спорта».

«Сейчас активно просматриваем улицы, которые были переименованы в 15-16 годах, чтобы убрать старые кринжовые названия с улиц Харькова», — отметили активисты.

Так, они занялись поиском не только адресных табличек и указателей, но и надписей с декоммунизированными названиями улиц, которые сделаны на стенах домов краской.