Харьков очищают от русскоязычных вывесок и «красных летчиков» (фото)
Активисты проекта «Деколонизация Украина» сообщили о результатах деятельности на нескольких локациях: Харьков остался без «торгового центра» и табличек «улица Красного летчика». На очереди — надписи на домах.
«После наших обращений в Харьковский городской совет были демонтированы почти все указатели с надписями «улица красного летчика» на улице, которая носит имя Юрия Шевелева. Удивляет, что через восемь лет после переименования, только после того, как мы на это обратили внимание — работы были проведены», — сообщили в telegram «Деколонизация Украина».
Также активисты добились демонтажа русскоязычной вывески «Торговый центр» возле станции метро «Дворец Спорта».
«Сейчас активно просматриваем улицы, которые были переименованы в 15-16 годах, чтобы убрать старые кринжовые названия с улиц Харькова», — отметили активисты.
Так, они занялись поиском не только адресных табличек и указателей, но и надписей с декоммунизированными названиями улиц, которые сделаны на стенах домов краской.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деколонизация, новости Харькова, переименование;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 11:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты проекта «Деколонизация Украина» сообщили о результатах деятельности на нескольких локациях: Харьков остался без «торгового центра» и табличек «улица Красного летчика». На очереди — надписи на домах".