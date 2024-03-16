Надпись «Здесь должна быть ул. Яны Червоной» в Харькове разрисовали красным
Надпись «Здесь должна быть улица Яны Червоной» на улице Новгородской в Харькове неизвестные разрисовали красной краской и забросали яйцами.
Фото опубликовал проект «Деколонизация. Украина». Это уже не первый факт повреждения проукраинских муралов или граффити в Харькове, констатировали в публикации.
Эту надпись нанесли на стену 8 марта этого года в рамках акций по чествованию памяти героинь Украины, которые проводила феминистическая ОО «ХЖО Сфера». На мероприятии среди прочего собирали подписи в поддержку переименования в честь Яны Червоной улицы Новгородской, на которой она посещала допризывную подготовку.
Фото: Кристина Пашкина
Яна Червоная — харьковчанка, волонтер, военнослужащая 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» ВСУ, пулеметчица. Погибла 2 апреля 2019 года в Луганской области в результате обстрела.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мурал, новгородская, переименование, Харьков, яна червоная;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 17:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Надпись «Здесь должна быть улица Яны Червоной» на улице Новгородской в Харькове неизвестные разрисовали красной краской и забросали яйцами".