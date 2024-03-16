Надпись «Здесь должна быть ул. Яны Червоной» в Харькове разрисовали красным

Надпись «Здесь должна быть улица Яны Червоной» на улице Новгородской в Харькове неизвестные разрисовали красной краской и забросали яйцами.

Фото опубликовал проект «Деколонизация. Украина». Это уже не первый факт повреждения проукраинских муралов или граффити в Харькове, констатировали в публикации.

Эту надпись нанесли на стену 8 марта этого года в рамках акций по чествованию памяти героинь Украины, которые проводила феминистическая ОО «ХЖО Сфера». На мероприятии среди прочего собирали подписи в поддержку переименования в честь Яны Червоной улицы Новгородской, на которой она посещала допризывную подготовку.



Фото: Кристина Пашкина

Яна Червоная — харьковчанка, волонтер, военнослужащая 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» ВСУ, пулеметчица. Погибла 2 апреля 2019 года в Луганской области в результате обстрела.