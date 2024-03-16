Напис “Тут має бути вулиця Яни Червоної” в Харкові розмалювали балончиком
Напис “Тут має бути вулиця Яни Червоної” на вулиці Новгородській у Харкові невідомі розмалювали червоною фарбою та закидали яйцями.
Фото опублікував проєкт “Деколонізація. Україна”. Це вже не перший факт пошкодження проукраїнських стінописів чи графіті у Харкові, констатували у публікації.
Цей напис нанесли на стіну 8 березня цього року в межах акцій з вшанування пам’яті героїнь України, які проводила феміністична ГО “ХЖО “Сфера”. Серед іншого збирали підписи на підтримку перейменування на честь Яни Червоної вулиці Новгородської, на якій вона відвідувала допризовну підготовку.
Фото: Христина Пашкіна
Яна Червона – харків’янка, волонтерка, військовослужбовиця 46-го окремого батальйону спеціального призначення “Донбас-Україна” ЗСУ, кулеметниця. Загинула 2 квітня 2019 року у Луганській області внаслідок обстрілу.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 17:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напис “Тут має бути вулиця Яни Червоної” на вулиці Новгородській у Харкові невідомі розмалювали червоною фарбою та закидали яйцями".