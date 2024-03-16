Напис “Тут має бути вулиця Яни Червоної” в Харкові розмалювали балончиком

Напис “Тут має бути вулиця Яни Червоної” на вулиці Новгородській у Харкові невідомі розмалювали червоною фарбою та закидали яйцями.

Фото опублікував проєкт “Деколонізація. Україна”. Це вже не перший факт пошкодження проукраїнських стінописів чи графіті у Харкові, констатували у публікації.

Цей напис нанесли на стіну 8 березня цього року в межах акцій з вшанування пам’яті героїнь України, які проводила феміністична ГО “ХЖО “Сфера”. Серед іншого збирали підписи на підтримку перейменування на честь Яни Червоної вулиці Новгородської, на якій вона відвідувала допризовну підготовку.



Фото: Христина Пашкіна

Яна Червона – харків’янка, волонтерка, військовослужбовиця 46-го окремого батальйону спеціального призначення “Донбас-Україна” ЗСУ, кулеметниця. Загинула 2 квітня 2019 року у Луганській області внаслідок обстрілу.