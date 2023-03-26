Вскоре одна из улиц Харькова будет носить имя Олега Громадского — Терехов
Мэр Игорь Терехов в день Нацгвардии Украины пообещал присвоить одной из улиц имя выпускника Национальной академии Нацгвардии, погибшего при обороне Харькова в первый день полномасштабной войны.
«Вскоре одна из улиц Харькова будет носить имя вашего побратима, гвардейца, Олега Громадского. Он погиб в первый день полномасштабной войны, защищая Харьков. Олег Громадский был человеком чести. Всю жизнь он посвятил военному делу и воспитал замечательного сына Евгения, который сегодня продолжает защищать нашу страну в рядах НГУ», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в telegram.
Олег Громадский — выпускник Военного института НГУ в Харькове (сейчас — Национальной академии Нацгвардии Украины). Он служил в Нацгвардии еще «первого образца» — в 2000 году. Позже вошел в состав 92 ОМБр и 16-го отдельного мотопехотного полка «Полтава». На момент начала полномасштабного вторжения РФ был полковником запаса. 24 февраля вместе с группой добровольцев он прибыл в район Окружной, где держало оборону подразделение его сына Евгения Громадского (позывной «Гром»). В тот день они уничтожили колонну армии РФ, которая пыталась прорваться в Харьков. Олег Громадский в бою погиб.
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Его сын удостоен звания Герой Украины.
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2023 в 15:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в день Нацгвардии Украины пообещал присвоить одной из улиц имя выпускника Национальной академии Нацгвардии, погибшего при обороне Харькова в первый день полномасштабной войны".