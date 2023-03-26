Незабаром одна з вулиць Харкова носитиме ім’я Олега Громадського – Терехов

Мер Ігор Терехов у день Нацгвардії України пообіцяв присвоїти одній із вулиць ім’я випускника Національної академії Нацгвардії, який загинув під час оборони Харкова у перший день повномасштабної війни.

“Незабаром одна з вулиць Харкова носитиме ім’я вашого побратима, гвардійця, Олега Громадського. Він загинув у перший день повномасштабної війни, захищаючи Харків. Олег Громадський був людиною честі. Все життя він присвятив військовій справі і виховав чудового сина, Євгена, який сьогодні продовжує боронити нашу країну у лавах НГУ“, – написав мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.

Олег Громадський – випускник Військового інституту НГУ в Харкові (зараз – Національна академія Нацгвардії України). Він служив у Нацгвардії ще “першого зразка” – 2000 року. Пізніше увійшов до складу 92 ОМБр та 16-го окремого мотопіхотного полку “Полтава”. На момент початку повномасштабного вторгнення РФ був полковником запасу. 24 лютого разом із групою добровольців він прибув до району Окружної, де тримав оборону підрозділ його сина Євгена Громадського (позивний “Гром”). Того дня вони знищили колону армії РФ, яка намагалася прорватися до Харкова. Олег Громадський у бою загинув.

Його син удостоєний звання Героя України.