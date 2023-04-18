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В ОТГ, освобождая которую погиб Георгий Тарасенко, назвали улицу в его честь

Общество 22:00   18.04.2023
Елена Нагорная
В ОТГ, освобождая которую погиб Георгий Тарасенко, назвали улицу в его честь

В Роганской громаде Харьковской области переименовали несколько топонимов. В поселке Рогань, в частности, избавились от названий в честь Гагарина, Мичурина, Горького, Чехова и Чкалова, а улицу и переулок 1-го Мая переименовали в честь Героя Украины Георгия Тарасенко.

Как сообщается на сайте громады, такое распоряжение 14 апреля подписала начальница Роганской поселковой военной администрации Мария Черненко.

В поселке Рогань переименованы:
въезд Горького — въезд Независимости;
ул. Горького — ул. Независимости;
переулок Горького — переулок Независимости;
ул. 1-го Мая — ул. Героя Украины Георгия Тарасенко;
переулок 1-го Мая — переулок Героя Украины Георгия Тарасенко;
ул. Гагарина — ул. Днепровская;
ул. Мичурина — ул. Вербная;
переулок Мичурина — переулок Вербный;
ул. Чехова — ул. Кобзаря;
ул. Чкалова — ул. Защитников Украины.

В селе Лелюки изменили такие названия:
ул. Гагарина — ул. Несокрушимости;
ул. Суворова — ул. Изюмская.

Напомним, что в Харькове продолжается общественное обсуждение переименования ряда топонимов. В честь командира добровольческого подразделения «Фрайкор» Георгия Тарасенко, погибшего 25 марта 2022 года во время освобождения от оккупантов села Малая Рогань под Харьковом, предлагают назвать улицу Плехановскую.

Читайте также: В Харькове переименуют улицу Плехановскую в честь Героя Украины, — Терехов

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 22:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Роганской громаде Харьковской области переименовали несколько топонимов. В поселке Рогань, в частности, избавились от названий в честь Гагарина, Мичурина, Горького, Чехова и Чкалова, а улицу и переулок 1-го Мая переименовали в честь Героя Украины Георгия Тарасенко.".