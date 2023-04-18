В ОТГ, освобождая которую погиб Георгий Тарасенко, назвали улицу в его честь

В Роганской громаде Харьковской области переименовали несколько топонимов. В поселке Рогань, в частности, избавились от названий в честь Гагарина, Мичурина, Горького, Чехова и Чкалова, а улицу и переулок 1-го Мая переименовали в честь Героя Украины Георгия Тарасенко.

Как сообщается на сайте громады, такое распоряжение 14 апреля подписала начальница Роганской поселковой военной администрации Мария Черненко.

В поселке Рогань переименованы:

въезд Горького — въезд Независимости;

ул. Горького — ул. Независимости;

переулок Горького — переулок Независимости;

ул. 1-го Мая — ул. Героя Украины Георгия Тарасенко;

переулок 1-го Мая — переулок Героя Украины Георгия Тарасенко;

ул. Гагарина — ул. Днепровская;

ул. Мичурина — ул. Вербная;

переулок Мичурина — переулок Вербный;

ул. Чехова — ул. Кобзаря;

ул. Чкалова — ул. Защитников Украины.

В селе Лелюки изменили такие названия:

ул. Гагарина — ул. Несокрушимости;

ул. Суворова — ул. Изюмская.

Напомним, что в Харькове продолжается общественное обсуждение переименования ряда топонимов. В честь командира добровольческого подразделения «Фрайкор» Георгия Тарасенко, погибшего 25 марта 2022 года во время освобождения от оккупантов села Малая Рогань под Харьковом, предлагают назвать улицу Плехановскую.