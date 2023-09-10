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«Не любив війну»: в останню путь провели бійця харківського «Фрайкору» (фото)

Суспільство 18:41   10.09.2023
Вікторія Яковенко
«Не любив війну»: в останню путь провели бійця харківського «Фрайкору» (фото) Фото: “Фрайкор”

Побратими попрощалися з бійцем добровольчого підрозділу «Фрайкор» Сергієм Стратієнком із позивним «Лєший», який поліг в бою.

Про це підрозділ повідомив у телеграм.

«Лєший був одним із найхаризматичніших бійців підрозділу, мав за спиною безліч неймовірних історій. Не любив війну, але гарно розумів її. Поруч з ним було спокійно, навіть у найгарячіші моменти. За духом він був справжнім Козаком: воював за свободу, а не за звання, гроші та почесті», – розповіли у підрозділі.

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Фото: “Фрайкор”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Побратими попрощалися з бійцем добровольчого підрозділу «Фрайкор» Сергієм Стратієнком із позивним «Лєший», який поліг в бою.".