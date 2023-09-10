«Не любив війну»: в останню путь провели бійця харківського «Фрайкору» (фото)

Побратими попрощалися з бійцем добровольчого підрозділу «Фрайкор» Сергієм Стратієнком із позивним «Лєший», який поліг в бою.

Про це підрозділ повідомив у телеграм.

«Лєший був одним із найхаризматичніших бійців підрозділу, мав за спиною безліч неймовірних історій. Не любив війну, але гарно розумів її. Поруч з ним було спокійно, навіть у найгарячіші моменти. За духом він був справжнім Козаком: воював за свободу, а не за звання, гроші та почесті», – розповіли у підрозділі.