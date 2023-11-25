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На фронті загинув десантник із Харківської області

Події 18:42   25.11.2023
Оксана Горун
На фронті загинув десантник із Харківської області

33-річний десантник Максим Єрпульов вважався зниклим безвісти з 10 жовтня.

“Максим Андрійович боронив Батьківщину у складі 3-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу 5-ї десантно-штурмової роти 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0284. Народився Захисник у м. Мерефа, але більшу частину свого життя прожив у Пісочинській громаді, закінчивши Пісочинський ліцей, – повідомив голова Пісочинської селищної ради Олег Чорнобай. – З 10 жовтня 2023 року Максим вважався безвісти зниклим, та згодом, на превеликий жаль, прийшло підтвердження щодо загибелі нашого Захисника в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Без батька залишилася донька 13 років”.

Захиснику України було 33 роки. З ним попрощалися сьогодні, 25 листопада.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 18:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "33-річний десантник Максим Єрпульов вважався зниклим безвісти з 10 жовтня".