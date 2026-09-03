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Не только потери в штурмах: что мешает российской инфильтрации на Харьковщине

Фронт 20:13   03.09.2026
Оксана Горун
Не только потери в штурмах: что мешает российской инфильтрации на Харьковщине Скриншот

Старший техник FPV-роты батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады Игорь Пиць объяснил, почему, проникая на какие-либо позиции, оккупанты не могут их удержать.

Третий армейский корпус, в который входит бригада, сейчас держит оборону на 150-километровой линии фронта. В тому числе — на юге Харьковской области, в районе Боровой. Россияне здесь пытаются применять все ту же тактику инфильтрации, которая стала для них основной в последний год. Однако результатов не добивается.

«Сегодня война выглядит так, что неважно, сколько пехоты пойдет вперед. Важно также обеспечить, предоставить им боеприпасы, предоставить им возможность продержаться и пропитаться. И враг, когда выполняет такие попытки штурмов или атак на наши позиции, попытки инфильтрироваться небольшими группами по два-четыре человека, испытывает если не потери, то провал в таких штурмах. Даже несмотря на то, что личный состав может куда-то проникнуть, они не получают достаточного количества обеспечения, провизии для возможности нести оборону и защищать себя. И, собственно, эти инфильтрации довольно быстро обезвреживаются в нашу пользу. Поэтому вся наша работа состоит в обнаружении этого врага и уничтожении», — поделился Пиць в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

При этом военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады отметил: сейчас враг пытается максимально использовать последние дни лета и начала осени, когда на деревьях есть листва. Это позволяет прятаться и накапливаться. Однако Силы обороны уже знают, как работать в различных ситуациях.

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«Мы используем определенные разновидности дронов, мы используем различные методы обнаружения этого врага или возможности его дистанционно блокировать — такие, как мины дистанционные или сбросы с больших дронов», — пояснил Пиць.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 20:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Старший техник FPV-роты батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады Игорь Пиць объяснил, почему, проникая на какие-либо позиции, оккупанты не могут их удержать".