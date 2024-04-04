Кілька вантажівок сміття вивезли зі соснового бору у Харкові (фото)

Комунальники продовжують наводити лад на території соснового бору у Київському районі, повідомили у мерії.

Працівники СКП «Харківзеленбуд» та КП «Житлокомсервіс» у рамках щорічної акції «Зелена весна» взялися прибирати сосновий ліс на Журавльовці. Звідти вони вивезли понад 6 куб. м сміття. До робіт залучили 25 комунальників і 4 одиниці спецтехніки.