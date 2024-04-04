Кілька вантажівок сміття вивезли зі соснового бору у Харкові (фото)
Комунальники продовжують наводити лад на території соснового бору у Київському районі, повідомили у мерії.
Працівники СКП «Харківзеленбуд» та КП «Житлокомсервіс» у рамках щорічної акції «Зелена весна» взялися прибирати сосновий ліс на Журавльовці. Звідти вони вивезли понад 6 куб. м сміття. До робіт залучили 25 комунальників і 4 одиниці спецтехніки.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: коммунальщики, мусор, сосновый бор, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 17:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники продовжують наводити лад на території соснового бору у Київському районі, повідомили у мерії.".