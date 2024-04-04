Live
  • Чт 04.04.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 39.2
  • EUR 42.26

Кілька вантажівок сміття вивезли зі соснового бору у Харкові (фото)

Суспільство 17:29   04.04.2024
Оксана Якушко

Комунальники продовжують наводити лад на території соснового бору у Київському районі, повідомили у мерії.

Працівники СКП «Харківзеленбуд» та КП «Житлокомсервіс» у рамках щорічної акції «Зелена весна» взялися прибирати сосновий ліс на Журавльовці. Звідти вони вивезли понад 6 куб. м сміття. До робіт залучили 25 комунальників і 4 одиниці спецтехніки.

Читайте також: У Харкові виявили ручну гранату у сосновому бору

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
04.04.2024, 17:48
На Харківщині – аварійне відключення світла
На Харківщині – аварійне відключення світла
04.04.2024, 07:05
Терехов повідомив про ситуацію з електрикою в Харкові
Терехов повідомив про ситуацію з електрикою в Харкові
04.04.2024, 09:40
Кілька вантажівок сміття вивезли зі соснового бору у Харкові (фото)
Кілька вантажівок сміття вивезли зі соснового бору у Харкові (фото)
04.04.2024, 17:29
Головні новини Харкова 4.04: у Харкові чули вибухи, загиблий та поранений
Головні новини Харкова 4.04: у Харкові чули вибухи, загиблий та поранений
04.04.2024, 15:39
Харківобленерго повідомило про аварійні відключення в місті
Харківобленерго повідомило про аварійні відключення в місті
04.04.2024, 13:34

Новини за темою:

13:03
Майже 300 вікон вибитті внаслідок вечірнього удару КАБом по Харкову (фото)
12:22
Клумби у Харкові: багаторічники почали висаджувати комунальники (фото)
18:45
Вікна, розбиті вибуховою хвилею, закривають комунальники в Харкові
11:38
У Харкові вандали пошкодили 14 урн в сквері (фото)
16:11
У Харкові вкрали світильники з Дзеркального струменя (фото)

Ви читали новину: «Кілька вантажівок сміття вивезли зі соснового бору у Харкові (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 17:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники продовжують наводити лад на території соснового бору у Київському районі, повідомили у мерії.".