У Харкові виявили ручну гранату в сосновому бору
У Харкові, прибираючи на території соснового бору на Журавлівці, комунальники знайшли небезпечний предмет, поліція визначила, що це тренувальна граната.
“Ми натрапили на ручну гранату, вибуховий пристрій, викликали поліцію, ми огородили це місце стрічками, виставили майстра на відстані безпеки та чекали, поки приїде поліція“, – розповів подробиці виданню “Харків Новини” начальник дільниці зеленого господарства Київського району СКП “Харківзеленбуд” Віктор Сірий.
Поліція, прибувши на місце, визначила, що граната не бойова, а тренувальна. Як вона потрапила до соснового бору, з’ясовують. Комунальники радять харків’янам бути пильними в зелених зонах.
“Раніше нам забороняли військові знаходитись в даній зоні, оскільки вона була небезпечна. Тут були проведені роботи ДСНСників, які проходили та збирали небезпечні предмети, що попадалось, вибухові предмети. А потім дозволили нам робити на даному учаснику. І все одно ми знаходимо небезпечні вибухові предмети“, – зазначив Сірий.
Читайте також: У Харкові розмінування на кладовищі, вночі там упав “шахед” (оновлено)
Наразі у сосновому борі на Журавлівці “зеленбудівці” проводять весняне прибирання. Там прибирають сухі гілки, видаляють аварійні дерева, які постраждали від війни та ураганного вітру, а також вивозять побутове сміття.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: граната, журавлевка, новини Харкова, СКП "Харьковзеленстрой";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові виявили ручну гранату в сосновому бору»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 19:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, прибираючи на території соснового бору на Журавлівці, комунальники знайшли небезпечний предмет, поліція визначила, що це тренувальна граната".