У Харкові виявили ручну гранату в сосновому бору

У Харкові, прибираючи на території соснового бору на Журавлівці, комунальники знайшли небезпечний предмет, поліція визначила, що це тренувальна граната.

“Ми натрапили на ручну гранату, вибуховий пристрій, викликали поліцію, ми огородили це місце стрічками, виставили майстра на відстані безпеки та чекали, поки приїде поліція“, – розповів подробиці виданню “Харків Новини” начальник дільниці зеленого господарства Київського району СКП “Харківзеленбуд” Віктор Сірий.

Поліція, прибувши на місце, визначила, що граната не бойова, а тренувальна. Як вона потрапила до соснового бору, з’ясовують. Комунальники радять харків’янам бути пильними в зелених зонах.

“Раніше нам забороняли військові знаходитись в даній зоні, оскільки вона була небезпечна. Тут були проведені роботи ДСНСників, які проходили та збирали небезпечні предмети, що попадалось, вибухові предмети. А потім дозволили нам робити на даному учаснику. І все одно ми знаходимо небезпечні вибухові предмети“, – зазначив Сірий.

Наразі у сосновому борі на Журавлівці “зеленбудівці” проводять весняне прибирання. Там прибирають сухі гілки, видаляють аварійні дерева, які постраждали від війни та ураганного вітру, а також вивозять побутове сміття.