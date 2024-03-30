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В Харькове обнаружили ручную гранату в сосновом бору

Происшествия 19:01   30.03.2024
Оксана Горун
В Харькове обнаружили ручную гранату в сосновом бору Скриншот

В Харькове, убирая на территории соснового бора на Журавлевке, коммунальщики нашли опасный предмет, полиция определила, что граната тренировочная.

«Мы обнаружили ручную гранату, взрывное устройство. Вызвали полицию, огородили это место лентами, выставили мастера на расстоянии безопасности и ждали, пока приедет полиция», — рассказал подробности изданию «Харків Новини» начальник участка зеленого хозяйства Киевского района СКП «Харьковзеленстрой» Виктор Серый.

Полиция, прибыв на место, определила, что граната не боевая, а тренировочная. Как она попала в сосновый бор, выясняют. Коммунальщики, тем не менее, советуют харьковчанам быть бдительными в зеленых зонах.

«Раньше нам запрещали военные находиться в данной зоне, поскольку она была опасна. Здесь были проведены работы ГСЧСников, которые проходили и собирали попадавшиеся опасные предметы, взрывные предметы. А потом разрешили нам делать на данном участнике. И все равно мы находим опасные взрывчатые предметы», — отметил Серый.

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Сейчас в сосновом бору на Журавлевке «зеленстроевцы» проводят весеннюю уборку. Там убирают сухие ветки, удаляют аварийные деревья, которые пострадали от войны и ураганного ветра, а также вывозят бытовой мусор.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 19:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, убирая на территории соснового бора на Журавлевке, коммунальщики нашли опасный предмет, полиция определила, что граната тренировочная".