Несколько грузовиков с мусором вывезли из соснового бора в Харькове (фото)

Коммунальщики продолжают наводить порядок на территории соснового бора в Киевском районе, сообщили в мэрии.

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» и КП «Жилкомсервис» в рамках ежегодной акции «Зеленая весна» принялись убирать сосновый лес на Журавлевке. Оттуда они вывезли более 6 куб. м мусор. К работам привлекли 25 коммунальщиков и 4 единицы спецтехники.

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