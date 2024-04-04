Несколько грузовиков с мусором вывезли из соснового бора в Харькове (фото)
Коммунальщики продолжают наводить порядок на территории соснового бора в Киевском районе, сообщили в мэрии.
Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» и КП «Жилкомсервис» в рамках ежегодной акции «Зеленая весна» принялись убирать сосновый лес на Журавлевке. Оттуда они вывезли более 6 куб. м мусор. К работам привлекли 25 коммунальщиков и 4 единицы спецтехники.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: коммунальщики, мусор, сосновый бор, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 17:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики продолжают наводить порядок на территории соснового бора в Киевском районе, сообщили в мэрии.".