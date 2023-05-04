Яких збитків завдала РФ мисливським господарствам Харківщини – дані екологів
Загальний розмір шкоди, завданої росіянами, в галузі мисливського господарства та полювання на Харківщині наразі становить понад 900 тис. грн.
Державна екологічна інспекція у Харківській області підрахувала частину збитків, завданих внаслідок збройної агресії РФ на території мисливських угідь Харківщини.
За даними екоінспекції, через бойові дії значних руйнувань зазнали біотехнічні споруди, що розташовані на територіях мисливських угідь у Барвінківській, Чугуївській, Дергачівській, Великобурлуцькій, Ізюмській громадах. Внаслідок обстрілів були знищені аншлаги, кормосховища, підгодівельні майданчики для тварин та птахів, годівниці різних типів, солонці та інше.
Зазначені матеріали екологи передали до прокуратури з метою відкриття відповідних кримінальних проваджень.
В екоінспекції також нагадали, що на території багатьох мисливських господарств Харківщини зберігається небезпека через мінування.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 14:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загальний розмір шкоди, завданої росіянами, в галузі мисливського господарства та полювання на Харківщині наразі становить понад 900 тис. грн.".