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Понад пів сотні риб загинуло у річці Уди на Харківщині: причину з’ясовують

Суспільство 15:57   13.06.2024
Вікторія Яковенко
Понад пів сотні риб загинуло у річці Уди на Харківщині: причину з’ясовують Фото: Харківський рибоохоронний патруль

11 червня у річці Уди поблизу Жихорської дамби на Харківщині зафіксували мор риби.

Як повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі, загибла риба зосереджена скупченнями вздовж берега. Загалом загинули 511 риб: плітка, щука, окунь, сазан, короп, сом, плоскирка та інші види.

«При цьому вода у річці сірого кольору з неприємним запахом, що може свідчити про наявність у ній хімічних речовин. Управлінням проінформовано відповідні служби», – йдеться у повідомленні.

Орієнтовна сума збитків склала 457 215 гривень. Про результати лабораторних досліджень та встановлення причини загибелі водних біоресурсів обіцяють поінформувати додатково.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 15:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 червня у річці Уди поблизу Жихорської дамби на Харківщині зафіксували мор риби.".