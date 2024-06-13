Понад пів сотні риб загинуло у річці Уди на Харківщині: причину з’ясовують

11 червня у річці Уди поблизу Жихорської дамби на Харківщині зафіксували мор риби.

Як повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі, загибла риба зосереджена скупченнями вздовж берега. Загалом загинули 511 риб: плітка, щука, окунь, сазан, короп, сом, плоскирка та інші види.

«При цьому вода у річці сірого кольору з неприємним запахом, що може свідчити про наявність у ній хімічних речовин. Управлінням проінформовано відповідні служби», – йдеться у повідомленні.

Орієнтовна сума збитків склала 457 215 гривень. Про результати лабораторних досліджень та встановлення причини загибелі водних біоресурсів обіцяють поінформувати додатково.