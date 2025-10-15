“Певний марафон”: чи їдуть люди з Харкова перед зимою – дані мера
За словами мера Ігоря Терехова, Харків повністю готовий до опалювального сезону. Однак розпочати його – дещо складніше.
“Щодо початку опалювального сезону, то потрібно, щоб у нас були певні ліміти. І ми проводитимемо консультації з НАКом, з іншими державними установами. Тому що ми чудово розуміємо, що цей опалювальний сезон – це певний марафон. І треба все розрахувати для того, щоб пройти опалювальний сезон”, – сказав в етері нацмарафона міський голова.
Також він зазначив: менше харків’ян у місті не стає, люди не виїжджають. Хоча раніше неодноразово звучала інформація про те, що цей опалювальний сезон буде найскладнішим за всі роки.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
“Хочу сказати, що такого відтоку в Харкові немає. Хочу вам сказати, що ми перебуваємо в таких самих умовах, практично, як і інші міста, і Київ, зокрема, – є перебої з електропостачанням, і Дніпропетровщина, і Кривоградщина, як ви щойно сказали. Тобто, всі ми практично в одних таких умовах, важких умовах. Але разом, я впевнений, ми перезимуємо, витримаємо, допомагаючи один одному”, – додав Терехов.
Читайте також: Терехов перелічив те, після чого нагріються батареї в квартирах харків’ян 📹
