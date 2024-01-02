Терехов об атаке РФ: без тепла – 2 дома, людей переселяют в общежития
В Харькове по состоянию на 19:45 без тепла остались 2 жилых дома, пострадавших в результате ракетной атаки РФ утром 2 января.
«Остальные дома – с теплом, водой, электричеством. Очень серьезные разрушения, мы продолжим работать завтра, чтобы сохранить тепло в домах харьковчан», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
Он также отметил, что в результате сегодняшней атаки без крыши над головой осталось очень много людей.
«Мы переселяем людей в общежития. Многие люди переезжают к своим родственникам. Мы будем ремонтировать жилые дома, отстраивать», — добавил Терехов.
Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ удары по Шевченковскому району города. Правоохранители предварительно установили, что РФ нанесла три ракетных удара ракетами «Искандер-М». Еще один звук «прилета» – взрыв бытового газа. Из-за ударов погибла 91-летняя женщина. По состоянию на 18:21 пострадали 62 человека.
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 19:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове по состоянию на 19:45 без тепла остались 2 жилых дома, пострадавших в результате ракетной атаки РФ утром 2 января.".