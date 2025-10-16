Терехов вновь заговорил о продолжении строительства метро в Харькове

Реализация проекта по развитию метрополитена в Харькове продолжается. В сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком город по-прежнему планирует купить вагоны, построить подземное депо и две новые станции.

Как подчеркнул мэр Игорь Терехов в рамках форума Ассоциации прифронтовых городов и громад, городские власти активно работают над развитием инфраструктурных проектов в сотрудничестве с международными партнерами.

«Мы разработали проектно-сметную документацию. Сейчас входим в тендерную процедуру, чтобы закупить подвижной состав метрополитена, а также строить уже под землей депо. Кроме этого, две станции метрополитена», — сказал Терехов.

Он отметил, что по этому вопросу на уровне европейского сообщества возникала дискуссия.

«Мы доказали, что эта помощь нам необходима. Ведь если мы прекратим финансирование инфраструктурных проектов, остановим восстановление города, то люди увидят нашу несостоятельность. Поэтому для нас важно все это продолжать. И от оперативности восстановления жилых домов, школ, больниц зависит, будут ли люди верить в Украину. Наша задача состоит в том, чтобы они оставались здесь, жили и работали», — подчеркнул Терехов.

Как сообщалось, в государственном бюджете на 2025 год заложили более 2 миллиардов 90 миллионов гривен на продолжение строительства Алексеевской линии метрополитена в Харькове. Согласно документам, финансирование — это займы от международных финансовых организаций. Они привлекаются государством в спецфонд госбюджета, и в дальнейшем передаются в бюджет Харькова как субвенции. Так, общая сумма займа на продолжение третьей линии метро в Харькове составляет 320 миллионов евро: по 160 миллионов дают в кредит Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. В госбюджете на 2025-й заложили привлечение 1 миллиарда 435 миллионов гривен от ЕБРР и почти 655 миллионов гривен — от ЕИБ.

В марте 2024 года Терехов сообщал, что метро Харькова совместно с ЕБРР и ЕИБ приобретет 17 новых пятивагонных метропоездов.

Читайте также: Чиновники из Харькова делились опытом с европейцами на форуме в Польше