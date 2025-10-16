Терехов знову заговорив про продовження будівництва метро в Харкові

Реалізація проєкту розвитку метрополітену в Харкові триває. У співпраці з Європейським інвестиційним банком місто, як і раніше, планує купити вагони, побудувати підземне депо та дві нові станції.

Як підкреслив мер Ігор Терехов у межах форуму Асоціації прифронтових міст та громад, міська влада активно працює над розвитком інфраструктурних проєктів у співпраці з міжнародними партнерами.

“Ми розробили проєктно-кошторисну документацію. Зараз входимо в тендерну процедуру, щоб закупити рухомий склад метрополітену, а також будувати вже під землею депо. Крім цього, дві станції метрополітену“, – сказав Терехов.

Він зазначив, що щодо цього питання на рівні європейської спільноти виникала дискусія.

«Ми довели, що ця допомога нам необхідна. Адже якщо ми припинимо фінансування інфраструктурних проєктів, зупинимо відновлення міста, то люди побачать нашу неспроможність. Тому для нас важливо все це продовжувати. І від оперативності відновлення житлових будинків, шкіл, лікарень залежить, чи будуть люди вірити в Україну. Наше завдання полягає в тому, щоб вони залишалися тут, жили і працювали», — наголосив Терехов.

Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2025 рік заклали понад 2 мільярди 90 мільйонів гривень на продовження будівництва Олексіївської лінії метрополітену в Харкові. Згідно з документами, фінансування — це позики міжнародних фінансових організацій. Вони залучаються державою до спецфонду держбюджету і надалі передаються до бюджету Харкова як субвенції. Так, загальна сума позики на продовження третьої лінії метро у Харкові становить 320 мільйонів євро: по 160 мільйонів дають у кредит Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк. У держбюджеті на 2025 рік заклали залучення 1 мільярда 435 мільйонів гривень від ЄБРР і майже 655 мільйонів гривень — від ЄІБ.

У березні 2024 року Терехов повідомляв, що метро Харкова спільно з ЄБРР та ЄІБ придбає 17 нових п’ятивагонних поїздів.