Чиновники з Харкова ділилися досвідом з європейцями на форумі в Польщі

Харківська міська рада взяла участь в європейському форумі місцевого самоврядування «Local Trends», що відбувся 13-14 жовтня у місті Познань (Польща).

В межах «Local Trends» представники Департаменту надзвичайних ситуацій та Департаменту міжнародного співробітництва долучилися до роботи 9-го Форуму розвитку міст. У ньому також взяли участь представники міст Ноттінгем (Велика Британія), Берлін (Німеччина), Ювяскюля (Фінляндія), Амстердам (Нідерланди) та ін., пише пресслужба мерії.

Метою заходу став обмін українським та міжнародним досвідом, ознайомлення з кращими практиками та сучасними рішеннями, які допомагають містам долати кризи та формувати стійкість до майбутніх викликів. Під час форуму харків’яни поділилися з колегами досвідом організації системи цивільного захисту міста під час війни.

Крім того, в межах «Local Trends» пройшов Молодіжний форум, у якому взяв участь представник Молодіжної ради при Харківському міському голові.

