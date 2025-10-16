Замість Горбунової-Рубан – Цибульник: ХАЦ про кадрові зміни у мерії Харкова

ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомив, що меру Ігорю Терехову призначать трьох нових заступників.

За даними антикорупціонерів, замість Світлани Горбунової-Рубан напрямок охорони здоров’я та соцзахисту очолить Неллі Цибульник (голова Холодногірського району міста). Вона донька голови Новобаварського району Тетяни Цибульник.

Іван Кузнєцов стане заступником з питань забезпечення життєдіяльності міста. Раніше очолював департамент із цих питань. Він – ветеран російсько-української війни.

«Нагадаємо, що колишній заступник голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Андрій Руденко підозрюється в розкраданні коштів на фортифікаціях Харківщини», – підкреслили у ХАЦ.

Також посаду заступника отримає Роман Шабала — чинний директор департаменту економіки та комунального майна.

Нагадаємо, заступниця Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан залишила посаду у зв’язку з виходом на пенсію. Про це повідомили у пресслужбі міськради сьогодні, 16 жовтня.