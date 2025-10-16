Вместо Горбуновой-Рубан – Цибульник: ХАЦ о кадровых изменениях в мэрии
ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщил, что мэру Игорю Терехову назначат трех новых заместителей.
По данным антикоррупционеров, вместо Светланы Горбуновой-Рубан направление здравоохранения и соцзащиты возглавит Нелли Цибульник (глава Холодногорского района города). Она дочь главы Новобаварского района Татьяны Цибульник.
Иван Кузнецов станет заместителем по обеспечению жизнедеятельности города. Ранее возглавлял департамент по этим вопросам. Он – ветеран российско-украинской войны.
«Напомним, что бывший заместитель главы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Андрей Руденко подозревается в хищении средств на фортификациях Харьковщины», — подчеркнули в ХАЦ.
Также должность заместителя получит Роман Шабала — действующий директор департамента экономики и коммунального имущества.
Напомним, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан покинула должность в связи с уходом на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета сегодня, 16 октября.
