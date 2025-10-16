Официально: у мэра Харькова Терехова – три новых заместителя

Сегодня, 16 октября, во время сессии Харьковского горсовета назначили новых заместителей городского головы.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, ими стали — Иван Кузнецов, Роман Шабала и Нелли Цыбульник.

«Иван Кузнецов назначен на должность заместителя городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города. Ранее он был исполняющим обязанности заместителя мэра по этим вопросам. Заместителем городского головы — директором департамента экономики и коммунального имущества стал бывший исполняющий обязанности Роман Шабала. А Нелли Цыбульник, которая являлась главой администрации Холодногорского района, назначена на должность заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения», — рассказали в горсовете.

Напомним, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан покинула должность в связи с уходом на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета сегодня, 16 октября.