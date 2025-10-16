Live
Офіційно: у мера Харкова Терехова – троє нових заступників

Політика 13:11   16.10.2025
Вікторія Яковенко
Сьогодні, 16 жовтня, під час сесії Харківської міськради, призначили нових заступників міського голови.

Як повідомили у пресслужбі міськради, ними стали – Іван Кузнєцов, Роман Шабала та Неллі Цибульник.

«Так, Івана Кузнєцова призначили на посаду заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста. Раніше він був виконувачем обов’язків заступника мера з цих питань. Заступником міського голови – директором Департаменту економіки та комунального майна став колишній виконувач обов’язків Роман Шабала. А Неллі Цибульник, яка була головою Адміністрації Холодногірського району, призначена на посаду заступника міського голови з питань охорони здоровʼя та соціального захисту населення», – розповіли у міськраді.

Нагадаємо, заступниця Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан залишила посаду у зв’язку з виходом на пенсію. Про це повідомили у пресслужбі міськради сьогодні, 16 жовтня.

Читайте також: Замість Горбунової-Рубан – Цибульник: ХАЦ про кадрові зміни у мерії Харкова

Автор: Вікторія Яковенко
