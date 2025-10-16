Чиновники из Харькова делились опытом с европейцами на форуме в Польше
Харьковский городской совет принял участие в европейском форуме местного самоуправления «Local Trends», который состоялся 13-14 октября в городе Познань (Польша).
В рамках «Local Trends» представители департамента чрезвычайных ситуаций и департамента международного сотрудничества присоединились к работе 9-го Форума развития городов. В нем также приняли участие представители городов Ноттингем (Великобритания), Берлин (Германия), Ювяскюля (Финляндия), Амстердам (Нидерланды) и др, пишет пресс-служба мэрии.
Целью мероприятия стал обмен украинским и международным опытом, ознакомление с лучшими практиками и современными решениями, которые помогают городам преодолевать кризисы и формировать устойчивость к будущим вызовам. Во время форума харьковчане поделились с коллегами опытом организации системы гражданской защиты города во время войны.
Кроме того, в рамках «Local Trends» прошел Молодежный форум, в котором принял участие представитель Молодежного совета при Харьковском городском голове.
Как сообщалось, 16 октября в ходе сессии Харьковского горсовета утвердили троих новых заместителей мэра. Иван Кузнецов будет заниматься вопросами обеспечения жизнедеятельности города. Ранее он был исполняющим обязанности заместителя мэра по этим вопросам. Заместителем городского головы — директором департамента экономики и коммунального имущества стал бывший исполняющий обязанности Роман Шабала. А Нелли Цыбульник, которая являлась главой администрации Холодногорского района, назначена на должность заместителя мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.
