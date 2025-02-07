У мэра Харькова Терехова — новый зам: он рассказал, чем будет заниматься

Юрий Шпарага, которого на днях назначили новым заместителем мэра Харькова Игоря Терехова по вопросам доступности, ветеранской политики и внутренне перемещенных лиц, рассказал о главных направлениях своей работы.

В частности, Шпарага объяснил, что все три сферы – доступность, поддержка ветеранов и работа с ВПЛ – тесно связаны между собой. Ведь количество лиц с инвалидностью в результате войны растет, а переселенцы нуждаются в интеграции, отметили в Харьковском горсовете.

Один из приоритетов – создание безбарьерного пространства для лиц с инвалидностью.

«Речь идет об обустройстве входных групп, придомовой территории, а также необходимых изменениях внутри помещений, чтобы обеспечить максимальный комфорт и доступность», — сказал Шпарага.

Он также добавил, что ветеранов должны привлечь в состав департамента по вопросам ветеранской политики.

«Департамент будет работать по принципу «равный – равному», чтобы люди, прошедшие войну, имели поддержку от таких же ветеранов. Также мы будем тесно сотрудничать со специалистами по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц – это государственная программа», – уточнил новый заместитель Терехова.

Еще одно важное направление – работа с ВПЛ. По словам Шпараги, в Харьков надолго переместилось значительное количество переселенцев.

«Сейчас вопросы ВПЛ решаются несистемно. В общине не было органа, который бы занимался интеграцией переселенцев. Мы должны создать эффективную координацию, чтобы обеспечить этим людям доступ к социальным, медицинским и образовательным услугам», — сказал Шпарага.