У мэра Харькова Терехова — новый зам: он рассказал, чем будет заниматься
Юрий Шпарага, которого на днях назначили новым заместителем мэра Харькова Игоря Терехова по вопросам доступности, ветеранской политики и внутренне перемещенных лиц, рассказал о главных направлениях своей работы.
В частности, Шпарага объяснил, что все три сферы – доступность, поддержка ветеранов и работа с ВПЛ – тесно связаны между собой. Ведь количество лиц с инвалидностью в результате войны растет, а переселенцы нуждаются в интеграции, отметили в Харьковском горсовете.
Один из приоритетов – создание безбарьерного пространства для лиц с инвалидностью.
«Речь идет об обустройстве входных групп, придомовой территории, а также необходимых изменениях внутри помещений, чтобы обеспечить максимальный комфорт и доступность», — сказал Шпарага.
Он также добавил, что ветеранов должны привлечь в состав департамента по вопросам ветеранской политики.
«Департамент будет работать по принципу «равный – равному», чтобы люди, прошедшие войну, имели поддержку от таких же ветеранов. Также мы будем тесно сотрудничать со специалистами по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц – это государственная программа», – уточнил новый заместитель Терехова.
Еще одно важное направление – работа с ВПЛ. По словам Шпараги, в Харьков надолго переместилось значительное количество переселенцев.
«Сейчас вопросы ВПЛ решаются несистемно. В общине не было органа, который бы занимался интеграцией переселенцев. Мы должны создать эффективную координацию, чтобы обеспечить этим людям доступ к социальным, медицинским и образовательным услугам», — сказал Шпарага.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Юрий Шпарага, которого на днях назначили новым заместителем мэра Харькова Игоря Терехова, рассказал о главных направлениях своей работы.".