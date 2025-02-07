У мера Харкова Терехова – новий заступник: він розповів, чим займатиметься
Юрій Шпарага, якого днями призначили новим заступник мера Харкова Ігоря Терехова з питань доступності, ветеранської політики та внутрішньо переміщених осіб, розповів про головні напрямки своєї роботи.
Зокрема, Шпарага пояснив, що всі три сфери – доступність, підтримка ветеранів та робота з ВПО – тісно пов’язані між собою. Адже кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни зростає, а переселенці потребують інтеграції, зазначили у Харківській міськраді.
Один із пріоритетів – створення безбар’єрного простору для осіб з інвалідністю.
«Йдеться про облаштування вхідних груп, прибудинкової території, а також необхідні зміни всередині приміщень, щоб забезпечити максимальний комфорт і доступність», – сказав Шпарага.
Він також додав, що ветеранів планують залучити до складу департаменту з питань ветеранської політики.
«Департамент працюватиме за принципом «рівний – рівному», щоб люди, які пройшли війну, мали підтримку від таких же ветеранів. Також ми тісно співпрацюватимемо з фахівцями з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – це державна програма», – уточнив новий заступник Терехова.
Ще один важливий напрямок – робота з ВПО. Адже, за словами Шпараги, до Харкова надовго перемістилась значна кількість переселенців.
«Зараз питання ВПО вирішуються несистемно. У громаді не було органу, який займався б інтеграцією переселенців. Ми маємо створити ефективну координацію, щоб забезпечити цим людям доступ до соціальних, медичних та освітніх послуг», – сказав Шпарага.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: Ігор Терехов, заместитель, Харків, Шпарага;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 13:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Юрій Шпарага, якого днями призначили новим заступник мера Харкова Ігоря Терехова, розповів про головні напрямки своєї роботи.".