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У мера Харкова Терехова – новий заступник: він розповів, чим займатиметься

Політика 13:15   07.02.2025
Вікторія Яковенко
У мера Харкова Терехова – новий заступник: він розповів, чим займатиметься

Юрій Шпарага, якого днями призначили новим заступник мера Харкова Ігоря Терехова з питань доступності, ветеранської політики та внутрішньо переміщених осіб, розповів про головні напрямки своєї роботи.

Зокрема, Шпарага пояснив, що всі три сфери – доступність, підтримка ветеранів та робота з ВПО – тісно пов’язані між собою. Адже кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни зростає, а переселенці потребують інтеграції, зазначили у Харківській міськраді.

Один із пріоритетів – створення безбар’єрного простору для осіб з інвалідністю.

«Йдеться про облаштування вхідних груп, прибудинкової території, а також необхідні зміни всередині приміщень, щоб забезпечити максимальний комфорт і доступність», – сказав Шпарага.

Він також додав, що ветеранів планують залучити до складу департаменту з питань ветеранської політики.

«Департамент працюватиме за принципом «рівний – рівному», щоб люди, які пройшли війну, мали підтримку від таких же ветеранів. Також ми тісно співпрацюватимемо з фахівцями з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – це державна програма», – уточнив новий заступник Терехова.

Ще один важливий напрямок – робота з ВПО. Адже, за словами Шпараги, до Харкова надовго перемістилась значна кількість переселенців.

«Зараз питання ВПО вирішуються несистемно. У громаді не було органу, який займався б інтеграцією переселенців. Ми маємо створити ефективну координацію, щоб забезпечити цим людям доступ до соціальних, медичних та освітніх послуг», – сказав Шпарага.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Юрій Шпарага, якого днями призначили новим заступник мера Харкова Ігоря Терехова, розповів про головні напрямки своєї роботи.".