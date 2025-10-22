Найголовніше досягнення диференційованої тривоги назвали в мерії Харкова

Внаслідок впровадження у Харкові диференційованої системи оповіщення кількість тривог у місті порівняно з областю зменшилась у середньому на 40-50%, розповів в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких.

“Дуже серйозний був виклик і проєкт для Харкова, бо міський голова Ігор Терехов поставив завдання, щоб ми зробили таку систему, яка в першу чергу зможе сповістити всі категорії населення, – наголосив Гладких. – Друге, яка буде включатися до вибуху, а не як це було, після. Яка буде автономною і, найголовніше, яка буде диференційована. Це було найскладніше, напевно. У надкороткий термін були проведені всі відповідні процедури, монтаж, в першу чергу силами комунальних підприємств Харківської міської ради. Ця система була змонтована, проєктна документація була погоджена з обласною військовою адміністрацією, з ДСНС України в Харківській області. Виконані всі вимоги, які передбачені відповідною постановою Кабінету міністрів. І цю систему ми запустили на початку 2025 року. Спочатку в тестовому режимі спробували її. А потім вже почали її використовувати повністю з усіма відповідними дозволами”.

Посадовець підкреслив: найголовніше досягнення диференційованої системи оповіщення в тому, що після її запровадження не було жодного випадку, щоби тривога звучала після вибуху.

“Раніше процедура виглядала наступним чином. Є оперативні чергові Повітряних сил ЗСУ, які виявляють відповідну ціль. Ця інформація передається на різні повітряні командування. Ці повітряні командування передають інформацію потім до Генерального штабу. З Генерального штабу ця інформація переходить на ДСНС України. ДСНС України цю інформацію передає на обласну військову адміністрацію. А потім обласна військова адміністрація передає її вже безпосередньо до нас. Оцей весь ланцюг в середньому займає півтори-дві хвилини”, – розповів Гладких.

Тепер же Ситуаційний центр отримує інформацію безпосередньо від військових, тобто першоджерела.

“У нас було як мінімум шість випадків протягом 2025 року, коли сигнал тривоги ми включали враховуючи оперативну обстановку. І тривога звучала ще до “прильоту” засобів ураження. Я наведу приклад. Був удар ракетою “Іскандер” по Основ’янському району міста, коли в нас була найбільша кількість постраждалих за весь період війни – 113 людей. Касетний “Іскандер” просто посеред спального району, біля багатоповерхівок. Ми тоді сигнал тривоги дали за 50 секунд. Як була виявлена ця ракета? Відповідними технічними засобами. А сигнал на включення тривоги, який пройшов цей весь ланцюжок, ми отримали вже після першого удару ракети. Але включили ми її, враховуючи те, що в нас була оперативна обстановка. Тому були внесені зміни в постанову Кабінету міністрів, які дозволяють оперативно-черговим службам і в першу чергу нашому Ситуаційному центру тривогу оголошувати за наявності реальної загрози й оперативної інформації”, – пояснив директор департаменту.