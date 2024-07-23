Ударить по ТРЦ в Харькове собирались ВС РФ в воскресенье — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что относительное спокойствие, которое установилось в Харькове, — очень шаткое.
«Немного спокойнее в Харькове. Таких мощных обстрелов, которые были в июне, в мае, нет. Но это очень относительно. Хочу сказать такую статистику. Если в июне было у нас 22 обстрела, то в мае было 76 обстрелов. И это спокойствие, которое есть, оно очень шаткое. В воскресенье у нас была такая информация, что будут обстрелы по городу Харькову, по торговому центру, по другим объектам. Потому они были закрыты. Там дежурили наши полицейские, патрулировали эти торговые центры. Несмотря на то, что есть относительное спокойствие, но напряжение ощущается», — сказал Терехов.
Напомним, ранее мэр сообщал, что изменения в системе оповещения населения в Харькове введут за два-три месяца.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, прилеты, терехов;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 09:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что относительное спокойствие, которое установилось в Харькове, — очень шаткое".