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Ударить по ТРЦ в Харькове собирались ВС РФ в воскресенье — Терехов

Происшествия 09:33   23.07.2024
Оксана Горун
Ударить по ТРЦ в Харькове собирались ВС РФ в воскресенье — Терехов Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что относительное спокойствие, которое установилось в Харькове, — очень шаткое.

«Немного спокойнее в Харькове. Таких мощных обстрелов, которые были в июне, в мае, нет. Но это очень относительно. Хочу сказать такую ​​статистику. Если в июне было у нас 22 обстрела, то в мае было 76 обстрелов. И это спокойствие, которое есть, оно очень шаткое. В воскресенье у нас была такая информация, что будут обстрелы по городу Харькову, по торговому центру, по другим объектам. Потому они были закрыты. Там дежурили наши полицейские, патрулировали эти торговые центры. Несмотря на то, что есть относительное спокойствие, но напряжение ощущается», — сказал Терехов.

Напомним, ранее мэр сообщал, что изменения в системе оповещения населения в Харькове введут за два-три месяца.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 09:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что относительное спокойствие, которое установилось в Харькове, — очень шаткое".