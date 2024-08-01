«Шопінг» для Центрального парку Харкова: КП купить одягу на майже 1 млн – ХАЦ

Центральний парк Харкова оголосив дві закупівлі теплого одягу. На 560 тис. грн планують купити 50 зимових костюмів та 186 джемперів, пише Харківський антикорупційний центр із посиланням на дані «ProZorro».

«Костюми складаються з куртки та напівкомбінезону. Їх придбають для водіїв, електриків, сантехніків та підсобних робітників. Аукціон має відбутись 7 серпня», – повідомив ХАЦ.

Зазначається, що ще 384 тис. грн КП планує витратити на купівлю 62 утеплених костюмів (куртка з логотипом, напівкомбінезон) для озеленювачів, 60 зимових костюмів для прибиральників, 15 зимових курток для охорони, 15 джемперів для охорони та 3 зимових курток.

Антикорупціонери нагадали, що парк не вперше у цьому році купує одяг.

«Якщо порахувати усі «шопінги», то виходить, що на одяг для співробітників та охоронців уже витратили понад два мільйони гривень. Так, у січні 2024 року купили 120 костюмів для прибиральників та озеленювачів, 120 літніх брюк для прибиральників та озеленювачів та 30 костюмів для водіїв, електриків, сантехніків, підсобних робітників. Тоді на одяг витратили 682 000 грн», – додав ХАЦ.

Також у січні майже 103 тис. грн витратили на 24 утеплені куртки-жилети та 24 джемпери для служби безпеки. У березні парк закупив 588 футболок на 282 тис. грн. Ще майже мільйон гривень парк витратив на взуття.