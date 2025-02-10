«Ціна влади» у Харкові: скільки йде з бюджету міста на утримання чиновників

Кандидат політичних наук та аналітик Антон Авксентьєв проаналізував бюджети найбільших міст України – Києва, Дніпра, Харкова, Львова та Одеси, на питання «управлінських видатків».

«Спойлер – логіка бюрократії в дії, і утримання управлінських апаратів дорожчає швидше, ніж зростають місцеві бюджети. Попри війну. Завдяки відкритим даним Open Budget вже можемо порівняти фактичне виконання бюджетів у 2023 та 2024 роках. Оскільки вже не перший рік досліджую «ціну влади», одразу зауважу, що управління великими містами більш «рентабельне» у відсотках (у порівнянні з маленькими громадами, де управлінські видатки можуть сягати 25-35% від усіх витрат), але, звичайно, коштовніше в абсолютних величинах. Також при аналізі бюджетної динаміки не забуваємо про інфляцію», – зазначає Авксентьєв.

Київ

За його даними, міський бюджет столиці перевалив за позначку 100 млрд грн, зростання доходів у порівнянні з виконанням у 2023-му склало 27%, видатків – 16%. Утримання управлінського апарату також здорожчало на 27%, і за підсумками 2024 року склало майже 3 мільярди.

Дніпро

Авксентьєв повідомляє, що фактичне виконання бюджету в цьому місті у 2024 році мало відрізняється від 2023-го – доходи та видатки збалансовані на рівні +- 22 млрд грн. А от управління за рік здорожчало майже на 200 мільйонів і впритул наблизилось до позначки в 1 мільярд.

Харків

Міський бюджет Харкова за обсягом поступається Дніпру (до повномасштабної війни було навпаки), за підсумками 2024-го доходи склали майже 20 мільярдів, фактичне річне зростання на 10%. А от управлінські видатки зросли на 35% – з 891 мільйона до 1 мільярду 200 мільйонів, підкреслив політолог.

Львів

Доходи бюджету склали 18,5 млрд грн, +17% за 2024-й рік, а якщо порівняти з виконанням «довоєнного» 2021-го, то взагалі +59% і послідовне зростання, зауважив Авксентьєв. Управлінські видатки зросли за 2024 рік не суттєво (+5%) і склали 869 мільйонів.

Одеса

Фактичний обсяг бюджету в 2024 році склав 15 мільярдів, це +10% у дохідній частині та +20% у видатковій в порівнянні з 2023-м. А от утримання управлінського апарату за підсумками 2024 року здорожчало на 45% і перевищило позначку в 1 млрд грн, каже Авксентьєв.

«Отже, попри загальний тренд «фінансової централізації» останніх трьох років, місцеве самоврядування намагається не відставати від центральної влади в питанні збільшення видатків на власне утримання. Такі справи, тож, шановні підприємці, не забуваймо вчасно сплатити податки», – підсумував Авксентьєв.