Live
  • Вт 05.12.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.54
  • EUR 39.71

Більше ножів: чим «озброювались» відвідувачі судів на Харківщині у листопаді

Суспільство 11:17   05.12.2023
Вікторія Яковенко
Більше ножів: чим «озброювались» відвідувачі судів на Харківщині у листопаді Фото: Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області

У листопаді до судів Харкова та області несли більше ножів, однак менше вогнепальної зброї.

Загалом останнього місяця осені відвідувачі судів несли менше заборонених предметів, повідомили у територіальному управлінні Служби судової охорони у Харківській області.

«Загалом кількість виявлених предметів становить 4285 одиниць. Це на 737 одиниць менше, у порівнянні з жовтнем», – зазначили в управлінні.

Вогнепальну зброю та пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями брали з собою харків’яни до Дзержинського, Комінтернівського, Київського та Ленінського районних судів Харкова. Натомість відвідувачі Київського, Московського, Ленінського та Дзержинського районних судів прихопили з собою ножі та інші загострені предмети.

«В області значну кількість вогнепальної зброї не допустили до пронесення у Балаклійському районному суді. Натомість у Зміївському, Красноградському, Дергачівському районних судах та Первомайському міськрайонному суді несли ножі, ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети», – йдеться у повідомленні.

Загалом за допомогою металошукача у відвідувачів судових установ виявили: 108 одиниць вогнепальної зброї, 109 одиниць пристроїв для відстрілу патронів, 2796 одиниць патронів та 670 одиниць ножів.

01

03
Фото: Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області

Читайте також: Харківщина отримала 2 млрд на фортифікації: що турбує борців із корупцією

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
“Криваве Водохреще” у Харкові: пенсіонера, який зарубав товариша, посадили
“Криваве Водохреще” у Харкові: пенсіонера, який зарубав товариша, посадили
05.12.2023, 12:36
Завалило ґрунтом у Харкові: у Міненерго назвали ім’я загиблих газівників
Завалило ґрунтом у Харкові: у Міненерго назвали ім’я загиблих газівників
05.12.2023, 12:12
6 населених пунктів на Харківщині планують перейменувати депутати
6 населених пунктів на Харківщині планують перейменувати депутати
05.12.2023, 11:45
Більше ножів: чим «озброювались» відвідувачі судів на Харківщині у листопаді
Більше ножів: чим «озброювались» відвідувачі судів на Харківщині у листопаді
05.12.2023, 11:17
У податковій повідомили, скільки волонтерів зареєстрували на Харківщині
У податковій повідомили, скільки волонтерів зареєстрували на Харківщині
05.12.2023, 11:06
Їхала відзначати Новий рік: харківську мандрівницю знайшли в іншій області
Їхала відзначати Новий рік: харківську мандрівницю знайшли в іншій області
05.12.2023, 10:43

Новини за темою:


Ви читали новину: «Більше ножів: чим «озброювались» відвідувачі судів на Харківщині у листопаді»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 11:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У листопаді до судів Харкова та області несли більше ножів, однак менше вогнепальної зброї.".