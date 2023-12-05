Більше ножів: чим «озброювались» відвідувачі судів на Харківщині у листопаді

У листопаді до судів Харкова та області несли більше ножів, однак менше вогнепальної зброї.

Загалом останнього місяця осені відвідувачі судів несли менше заборонених предметів, повідомили у територіальному управлінні Служби судової охорони у Харківській області.

«Загалом кількість виявлених предметів становить 4285 одиниць. Це на 737 одиниць менше, у порівнянні з жовтнем», – зазначили в управлінні.

Вогнепальну зброю та пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями брали з собою харків’яни до Дзержинського, Комінтернівського, Київського та Ленінського районних судів Харкова. Натомість відвідувачі Київського, Московського, Ленінського та Дзержинського районних судів прихопили з собою ножі та інші загострені предмети.

«В області значну кількість вогнепальної зброї не допустили до пронесення у Балаклійському районному суді. Натомість у Зміївському, Красноградському, Дергачівському районних судах та Первомайському міськрайонному суді несли ножі, ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети», – йдеться у повідомленні.

Загалом за допомогою металошукача у відвідувачів судових установ виявили: 108 одиниць вогнепальної зброї, 109 одиниць пристроїв для відстрілу патронів, 2796 одиниць патронів та 670 одиниць ножів.