Больше ножей: чем «вооружались» посетители судов на Харьковщине в ноябре

В ноябре в суды Харькова и области несли больше ножей, однако меньше огнестрельного оружия.

В целом в последний месяц осени посетители судов несли меньше запрещенных предметов, сообщили в территориальном управлении Службы судебной охраны в Харьковской области.

«В целом количество обнаруженных предметов составляет 4285 единиц. Это на 737 единиц меньше по сравнению с октябрем», — отметили в управлении.

Огнестрельное оружие и устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, брали с собой харьковчане в Дзержинский, Коминтерновский, Киевский и Ленинский районные суды Харькова. Посетители Киевского, Московского, Ленинского и Дзержинского районных судов прихватили с собой ножи и другие заостренные предметы.

«В области значительное количество огнестрельного оружия не было допущено к пронесению в Балаклейский районный суд. В Змиевской, Красноградский, Дергачевский районные суды и Первомайский городской райсуд несли ножи, ножницы, отвертки или аналогичные заостренные предметы», — говорится в сообщении.

В общем с помощью металлоискателя у посетителей судебных учреждений обнаружили: 108 единиц огнестрельного оружия, 109 единиц устройств для отстрела патронов, 2796 единиц патронов и 670 единиц ножей.