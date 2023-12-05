Больше ножей: чем «вооружались» посетители судов на Харьковщине в ноябре
В ноябре в суды Харькова и области несли больше ножей, однако меньше огнестрельного оружия.
В целом в последний месяц осени посетители судов несли меньше запрещенных предметов, сообщили в территориальном управлении Службы судебной охраны в Харьковской области.
«В целом количество обнаруженных предметов составляет 4285 единиц. Это на 737 единиц меньше по сравнению с октябрем», — отметили в управлении.
Огнестрельное оружие и устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, брали с собой харьковчане в Дзержинский, Коминтерновский, Киевский и Ленинский районные суды Харькова. Посетители Киевского, Московского, Ленинского и Дзержинского районных судов прихватили с собой ножи и другие заостренные предметы.
«В области значительное количество огнестрельного оружия не было допущено к пронесению в Балаклейский районный суд. В Змиевской, Красноградский, Дергачевский районные суды и Первомайский городской райсуд несли ножи, ножницы, отвертки или аналогичные заостренные предметы», — говорится в сообщении.
В общем с помощью металлоискателя у посетителей судебных учреждений обнаружили: 108 единиц огнестрельного оружия, 109 единиц устройств для отстрела патронов, 2796 единиц патронов и 670 единиц ножей.
Читайте также: Харьковщина получила 2 млрд на фортификации: что беспокоит борцов с коррупцией
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вооружались, ножи, оружие, суды, управление, Харьков., харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Больше ножей: чем «вооружались» посетители судов на Харьковщине в ноябре»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 11:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ноябре в суды Харькова и области несли больше ножей, однако меньше огнестрельного оружия.".