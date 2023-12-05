Харьковщина получила 2 млрд на фортификации: что беспокоит борцов с коррупцией

Миллиарды гривен на фортификации в Харьковской области распределяют без тендеров («вручную»), а выполнение работ периодически отдают только что созданным фирмам или компаниям с российским «душком». Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на материал журналиста ХАЦ Павла Новика в рамках проекта «Медиаграмотность в регионах Украины».

Журналист ХАЦ, проверив закупки департаментов Харьковской ОВА, проведенные через систему «Prozorro» обнаружил, что на строительство фортификаций на Харьковщине из бюджета направили значительно больше средств, чем ранее сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. На брифинге 16 ноября Синегубов заявил, что в 2023 году на строительство фортификаций у Харьковской области направили 83,6 млн грн, на эти средства завершают возводить 64 сооружения.

«Самый простой анализ договоров Харьковской ОВА в системе «Prozorro» и проплат на Едином портале публичных средств показывает, что средств на оборонку и фортификации в области было потрачено значительно больше. Это объясняется тем, что значительная часть расходов покрывалась деньгами не только из местного, но и из государственного бюджета – напрямую. Тратили эти «оборонные» средства через Департамент ЖКХ и топливного комплекса области», — сообщил Новик.

Так, по данным «Prozorro» департамент ЖКХ заключил договоров на строительство фортификаций и сооружений для защиты объектов критической инфраструктуры на более чем 2 миллиарда гривен.

«Все эти средства распределялись вручную, ведь тендеров в классическом понимании никто не проводил. Чиновники сами выбирали подрядчиков, без конкурса», — пишет журналист.

То, что торги не проводили открыто, можно объяснить соображениями секретности и невозможностью разглашать в договорах детали закупок. При этом победители таких «закрытых тендеров» вызвали у антикоррупционеров обоснованные сомнения. Больше всего договоров на данный момент департамент ХОВА подписал с ООО «Проектный альянс» — на 650 миллионов гривен (а 270 млн проплат уже перечислили). Все договоры касаются строительства в сфере теробороны.

«Еще в начале 2023 года, когда компания уже начала активно получать подряды от ОВА, среди учредителей был Игорь Рожков. Человек с таким именем в российских реестрах значится и гражданином рф, и основателем сразу нескольких российских фирм. Семья Рожкова, куда входит и Никита Рожков — депутат Харьковского райсовета, избранный от запрещенной ныне «ОПЗЖ», согласно расследованию «Харьковского антикоррупционного центра», активно вела бизнес в рф. Собственно, именно после того, как информация о возможном «российском следе» Рожковых стала публичной, список владельцев «Проектного альянса» изменился. Сейчас среди совладельцев «Проектного альянса» — Андрей Колос и Александр Сорочинский», — сообщил Павел Новик.

Еще одна компания — ООО «Бизнес проект» — впервые в своей истории начала участвовать в публичных закупках в середине 2023 года. С июля строители начали набирать людей. И сразу же получила подряды на строительство защитных сооружений от департамента ЖКХ ХОВА — договоры подписаны на 177 млн грн (из них более 25 млн — на строительство фортификаций). По данным журналиста ХАЦ, новая компания зарегистрирована по тому же адресу, что и ООО «СТК Монтаж Украина».

«Бывшим основателем последней был Геннадий Хлебинских, фигурирующий в истории с «СК Пантеон», которая на тендерах Харьковской ОВА подавала фейковые документы», — отметил Новик.

В тройку застройщиков, получивших максимальные по размерам заказы на строительство фортификаций от ХОВА, также входят два «жилстроя» — первый (получил заказов на 556 млн грн) и второй (460 млн грн).