Харківщина отримала 2 млрд на фортифікації: що турбує борців із корупцією

Мільярди гривень на фортифікації в Харківській області розподіляють без тендерів (“вручну”), а виконання робіт періодично віддають щойно створеним фірмам чи компаніям із російським “душком”. Про це повідомили у Харківському антикорупційному центрі з посиланням на матеріал журналіста ХАЦ Павла Новика у рамках проєкту “Медіаграмотність у регіонах України”.

Журналіст ХАЦ, перевіривши закупівлі департаментів Харківської ОВА, проведені через систему “Прозорро”, виявив, що на будівництво фортифікацій на Харківщині з бюджету направили значно більше коштів, ніж раніше повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. На брифінгу 16 листопада Синєгубов заявив, що у 2023 році на будівництво фортифікацій у Харківській області направили 83,6 млн грн, на ці кошти завершують зводити 64 споруди.

“Найпростіший аналіз договорів Харківської ОВА в системі “Прозорро” та проплат на Єдиному порталі публічних коштів показує, що коштів на оборонку та фортифікації в області було витрачено значно більше. Це пояснюється тим, що значну частину витрат покривали грошима не лише з місцевого, а й з державного бюджету – напряму. Витрачали ці “оборонні” кошти через Департамент ЖКГ та паливного комплексу області”, – повідомив Новик.

Так, за даними “Прозорро”, департамент ЖКГ уклав договорів на будівництво фортифікацій та споруд для захисту об’єктів критичної інфраструктури на більш ніж 2 мільярди гривень.

“Усі ці кошти розподілялися вручну, адже тендерів у класичному розумінні ніхто не проводив. Чиновники самі обирали підрядників без конкурсу”, – пише журналіст.

Те, що торги не проводили відкрито, можна пояснити міркуваннями секретності та неможливістю розголошувати в договорах деталі закупівель. При цьому переможці таких “закритих тендерів” викликали в антикорупціонерів обґрунтовані сумніви. Найбільше договорів на цей час департамент ХОВА підписав із ТОВ “Проєктний альянс” – на 650 мільйонів гривень (а 270 млн проплат уже перерахували). Усі договори стосуються будівництва у сфері тероборони.

“Ще на початку 2023 року, коли компанія вже почала активно отримувати підряди від ОВА, серед засновників був Ігор Рожков. Людина з таким ім’ям в російських реєстрах значиться і громадянином рф, і засновником одразу кількох російських фірм. Родина Рожкова, куди входить і Микита Рожков – депутат Харківської райради, обраний від забороненої нині “ОПЗЖ”, відповідно до розслідування “Харківського антикорупційного центру”, активно вела бізнес у рф. Власне, саме після того, як інформація про можливий “російський слід” Рожкових стала публічною, список власників “Проєктного альянсу” змінився. Зараз серед співвласників “Проєктного альянсу” є Андрій Колос та Олександр Сорочинський“, – повідомив Павло Новик.

Ще одна компанія – ТОВ “Бізнес проєкт” – вперше у своїй історії почала брати участь у публічних закупівлях у середині 2023 року. З липня будівельники почали набирати людей. І одразу ж отримали підряди на будівництво захисних споруд від департаменту ЖКГ ХОВА – договори підписані на 177 млн ​​грн (з них понад 25 млн – на будівництво фортифікацій). За даними журналіста ХАЦ, нова компанія зареєстрована за тією ж адресою, що й ТОВ “СТК Монтаж Україна”.

“Колишнім засновником останньої був Геннадій Хлєбінських, що фігурує в історії з “СК Пантеон”, яка на тендерах Харківської ОВА подавала фейкові документи”, – зазначив Новик.

До трійки забудовників, які отримали максимальні за розмірами замовлення на будівництво фортифікацій від ХОВА, також входять два “житлобуди” – перший (отримав замовлень на 556 млн грн) та другий (460 млн грн).