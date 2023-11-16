“Заощаджувати нема де” – Синєгубов про 1 млрд військового ПДФО для Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кошти обласного бюджету в Харківській області йдуть на фінансування захищених статей бюджету, а також відновлення та потреби військових (фортифікації, забезпечення ТрО). При цьому він упевнений, що й після того, як ПДФО військових забрали в області, на все вистачить – допоможе Київ.

“Заощаджувати нема де. Ми не можемо заощаджувати на людях і не відбудовувати їм житло, а військові – я про це мову не веду навіть”, – відреагував Синєгубов на запитання кореспондента МГ “Об’єктив” про те, на чому економитиме керівництво області у зв’язку зі зменшенням доходів бюджету в частині “військового ПДФО”.

Цього року, за наведеними Синєгубовим даними, на реалізацію програми тероборони в Харківській області спрямували 405,6 млн грн. З них 321,9 млн грн – на матеріально-технічне забезпечення та 83,6 млн грн – на фортифікації. В області завершується будівництво 64 фортифікаційних споруд. На підтримку роботи систем життєзабезпечення направили 148,8 млн грн. З них на аварійно-відновлювальні роботи – 60,2 млн та 83,5 млн – субвенції тергромадам для робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

“У нас є певні домовленості з урядом, офісом президента. У нас проводився Конгрес регіональних влад, де виступав прем’єр-міністр, який зазначав, що буде “вирівнювання” і наша область не повинна втратити нічого по фінансуванню”, – пояснив начальник ХОВА.

Синєгубов відзначив, що ПДФО зараз – основний дохід обласного бюджету. Якщо до війни він становив лише 35%, то у 2023 році – 85% від усіх доходів. Наступного року “військовий ПДФО”, який замість обласного бюджету відправиться до державного, складе близько 1 млрд грн.

“Але всі наші необхідні напрямки для фінансування будуть профінансовані, у тому числі державними субвенціями. На початку ми витрачали власні обласні кошти на будівництво оборонних споруд, але надалі було таке замовлення, яке ми коштами обласного бюджету покрити не змогли, і ми отримали відповідні субвенції, які становили за рік понад 1 млрд грн. Це приблизно мільярд наступного року”, – пояснив Синєгубов.

При цьому він наголосив: “Я б не хотів, щоб була така комунікація, що область щось втрачає. Область направляє до державного бюджету та отримує цільовими субвенціями, щоб покривати всі свої видатки, в тому числі й захищені статті“.