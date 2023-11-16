«Экономить негде» — Синегубов о значении 1млрд военного НДФЛ для Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что средства областного бюджета в Харьковской области идут на финансирование защищенных статей бюджета, а также — восстановление и нужды военных (фортификации, обеспечение ТрО). При этом он уверен, что и после того, как НДФЛ военных у области забрали, на все хватит — поможет Киев.

«Экономить негде. Мы не можем экономить на людях и не восстанавливать им жилье, а военные – я об этом не веду даже речи», — отреагировал Синегубов на вопрос корреспондента МГ «Объектив» о том, на чем будет экономить руководство области в связи с уменьшением доходов бюджета в части «военного НДФЛ».

В этом году, по приведенным Синегубовым данным, на реализацию программы теробороны в Харьковской области направили 405,6 млн грн. Из них 321,9 млн грн — на материально-техническое обеспечения и 83,6 млн грн — на фортификации. В области завершается строительство 64 фортификационных сооружений. На поддержание работы систем жизнеобеспечения направили 148,8 млн грн. Из них на аварийно-восстановительные работы – 60,2 млн и 83,5 млн — субвенции тергромадам для работ на объектах критической инфраструктуры.

«У нас есть определенные договоренности с правительством, офисом президента. У нас проводился Конгресс региональных властей, где выступал премьер-министр, отмечавший, что будет «выравнивание» и наша область не должна потерять ничего по финансированию», — пояснил начальник ХОВА.

Синегубов отметил, что НДФЛ сейчас — основной доход областного бюджета. Если до войны он составлял всего 35%, то в 2023 году — 85% от всех доходов. На следующий год «военный НДФЛ», который вместо областного бюджета отправится в государственный, составит порядка 1 млрд грн.

«Но все наши необходимые направления для финансирования будут профинансированы, в том числе государственными субвенциями. В начале мы тратили собственные областные средства на строительство оборонных сооружений, но в дальнейшем последовал такой заказ, который мы средствами областного бюджета покрыть не смогли, и мы получили соответствующие субвенции, которые составляли по году более 1 млрд грн. Это примерно миллиард на следующий год», — пояснил Синегубов.

При этом он подчеркнул: «Я бы не хотел, чтобы была такая коммуникация, что область что-то теряет. Область направляет в государственный бюджет и получает целевыми субвенциями, чтобы покрывать все свои расходы, в том числе и защищенные статьи».