Треть предприятий Харьковщины прекратила свое существование — Синегубов
Начальник ХОВА на брифинге 16 ноября рассказал о наполнении областного бюджета Харьковщины и том, как изменилась его структура из-за войны.
«Если бы мы говорили о 2021 годе, то структура наполнения доходной части бюджета по НДФЛ у нас составляла примерно 35%. На сегодняшний день НДФЛ составляет у нас 81%, это почти 2,7 млрд грн. То есть понимаете, как у нас изменилась структура наполнения доходной части. Что это повлияло? Конечно война. Одна треть предприятий по Харьковской области, по городу Харькову свое существование прекратила — либо вследствие остановки бизнеса, либо разрушения, либо частичного уничтожения. Это более 7 тысяч предприятий, это более 30%», — привел данные Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».
По его информации, запланированный объем доходов областного бюджета Харьковщины в 2023 году – 8 млрд 17 млн грн. Большая часть — это субвенции из госбюджета.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: бюджет, пдфо, предприятия, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 13:36;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА на брифинге 16 ноября рассказал о наполнении областного бюджета и том, как изменилась его структура из-за войны".