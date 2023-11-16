Треть предприятий Харьковщины прекратила свое существование — Синегубов

Начальник ХОВА на брифинге 16 ноября рассказал о наполнении областного бюджета Харьковщины и том, как изменилась его структура из-за войны.

«Если бы мы говорили о 2021 годе, то структура наполнения доходной части бюджета по НДФЛ у нас составляла примерно 35%. На сегодняшний день НДФЛ составляет у нас 81%, это почти 2,7 млрд грн. То есть понимаете, как у нас изменилась структура наполнения доходной части. Что это повлияло? Конечно война. Одна треть предприятий по Харьковской области, по городу Харькову свое существование прекратила — либо вследствие остановки бизнеса, либо разрушения, либо частичного уничтожения. Это более 7 тысяч предприятий, это более 30%», — привел данные Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

По его информации, запланированный объем доходов областного бюджета Харьковщины в 2023 году – 8 млрд 17 млн грн. Большая часть — это субвенции из госбюджета.