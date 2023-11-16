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Третина підприємств Харківщини припинила своє існування – Синєгубов

Економіка 13:36   16.11.2023
Елена Нагорная
Оксана Горун
Третина підприємств Харківщини припинила своє існування – Синєгубов

Начальник ХОВА на брифінгу 16 листопада розповів про наповнення обласного бюджету Харківщини та про те, як змінилася його структура через війну.

“Якщо ми говорили б про 2021 рік, то структура наповнення дохідної частини бюджету щодо ПДФО у нас складала приблизно 35%. На сьогоднішній час ПДФО складає у нас 81%, це майже 2,7 млрд грн. Тобто, розумієте, як у нас змінилася саме структура наповнення дохідної частини. Що на це вплинуло? Звичайно, війна. Одна третина підприємств по Харківській області, по місту Харкову своє існування припинила – або внаслідок зупинки бізнесу, або руйнування, або часткового знищення, це понад 7 тисяч підприємств, це понад 30%” – навів дані Синєгубов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

За його інформацією, запланований обсяг доходів обласного бюджету Харківщини у 2023 році – 8 млрд 17 млн грн. Більшість – це субвенції з держбюджету.

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Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 13:36;

  • Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА на брифінгу 16 листопада розповів про наповнення обласного бюджету Харківщини та про те, як змінилася його структура через війну".