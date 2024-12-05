Врахували витрати на проїзд та транспорт: Терехов про бюджет на 2025 рік
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов назвав ухвалений на 2025 рік бюджет Харкова “соціальним” та “збалансованим”.
Він також зазначив, що бюджет спрямований на соціальний захист громадян, а також основні потреби міста.
“У ньому закладено дуже важливі статті, як безкоштовний проїзд у громадському транспорті, це безкоштовне харчування. Ви знаєте, що в нас безкоштовно харчуються кожного дня 44-45 тисяч мешканців. Крім цього, скасували місцеві податки і збори, що стосуються бізнесу для того, аби він залишався. І, тим не менш, ми залучаємо кредитні кошти, розвиваємо наше місто. Заклали певні кошти на відбудову міста, закупівлю електротранспорту, тому попри те, що бюджет соціальний, ми бачимо розвиток міста, ми хочемо, щоб наше місто було найкращим“, – сказав міський голова.
Нагадаємо, 3 грудня на сесії міськради ухвалили бюджет міста на 2025 рік. Терехов назвав його “соціальним”, уточнивши, що всі пріоритети роботи залишаються незмінними: допомога військовим, відновлення міста, якісна освіта, підтримка вразливих категорій. Загальний обсяг доходів бюджету Харкова становитиме 20,5 млрд грн.
Читайте також: Терехов: 160 тисяч харків’ян залишилися без квартир, як відбудовуватимуть будинки
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: бюджет, відновлення, средства, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Врахували витрати на проїзд та транспорт: Терехов про бюджет на 2025 рік»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 11:43;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов назвав ухвалений на 2025 рік бюджет Харкова “соціальним” та “збалансованим”. ".