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Врахували витрати на проїзд та транспорт: Терехов про бюджет на 2025 рік

Суспільство 11:43   05.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Врахували витрати на проїзд та транспорт: Терехов про бюджет на 2025 рік

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов назвав ухвалений на 2025 рік бюджет Харкова “соціальним” та “збалансованим”. 

Він також зазначив, що бюджет спрямований на соціальний захист громадян, а також основні потреби міста.

У ньому закладено дуже важливі статті, як безкоштовний проїзд у громадському транспорті, це безкоштовне харчування. Ви знаєте, що в нас безкоштовно харчуються кожного дня 44-45 тисяч мешканців. Крім цього, скасували місцеві податки і збори, що стосуються бізнесу для того, аби він залишався. І, тим не менш, ми залучаємо кредитні кошти, розвиваємо наше місто. Заклали певні кошти на відбудову міста, закупівлю електротранспорту, тому попри те, що бюджет соціальний, ми бачимо розвиток міста, ми хочемо, щоб наше місто було найкращим“, – сказав міський голова.

Нагадаємо, 3 грудня на сесії міськради ухвалили бюджет міста на 2025 рік. Терехов назвав його “соціальним”, уточнивши, що всі пріоритети роботи залишаються незмінними: допомога військовим, відновлення міста, якісна освіта, підтримка вразливих категорій. Загальний обсяг доходів бюджету Харкова становитиме 20,5 млрд грн.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 11:43;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов назвав ухвалений на 2025 рік бюджет Харкова “соціальним” та “збалансованим”. ".