Учли расходы на проезд и покупку транспорта: Терехов о бюджете на 2025 год
В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов назвал принятый на 2025 год бюджет Харькова «социальным» и «сбалансированным».
Он также отметил, что бюджет направлен на социальную защиту граждан, а также – основные потребности города.
«В нем заложены очень важные статьи как бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное питание. Вы знаете, что у нас бесплатно питаются каждый день 44-45 тысяч человек. Кроме того, отменили местные налоги и сборы, касающиеся бизнеса для того, чтобы он оставался. Тем не менее, мы привлекаем кредитные средства, развиваем наш город. Заложили определенные средства на восстановление города, закупку электротранспорта, поэтому, несмотря на то, что бюджет социальный, мы видим развитие города, мы хотим, чтобы наш город был лучшим», – сказал городской голова.
Напомним, 3 декабря на сессии горсовета приняли бюджет города на 2025 год. Терехов назвал его «социальным», уточнив, что все приоритеты работы остаются неизменными: помощь военным, восстановление города, качественное образование, поддержка уязвимых категорий. Общий объем доходов бюджета Харькова составит 20,5 млрд грн.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бюджет, відновлення, восстановление, средства, терехов;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 11:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов назвал принятый на 2025 год бюджет Харькова «социальным» и «сбалансированным». ".