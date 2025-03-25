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«Уже выделены средства»: Харьковщина готовится к новому отопительному сезону

Общество 14:13   25.03.2025
Виктория Яковенко
«Уже выделены средства»: Харьковщина готовится к новому отопительному сезону Скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона подвел итоги отопительного сезона в регионе.

«Мы помним несколько этапов. Это – Рождество, 25 декабря, когда враг 12 ракетами атаковал энергетическую систему. Тогда более 500 тысяч человек в Харькове остались без отопления и электроснабжения. Благодаря нашим всем службам эти последствия были оперативно ликвидированы», — рассказал Синегубов.

Напомним, взрывы гремели в Харькове 25 декабря с 06:00. По данным облпрокуратуры, под ударами были Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Пострадали шестеро жителей: пятеро мужчин и женщина. Также около 8:30 ударный БпЛА упал в частном секторе в Основянском районе. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе. К вечеру 25 декабря коммунальщики восстановили теплоснабжение в 1400 домах.

Он также напомнил о массированном налете «Шахедов» на энергетическое предприятие в пригороде Харьковщины.

«Тогда, к счастью, обошлось, однако разрушение все равно есть», — добавил глава ХОВА.

Также напомним, вечером 27 февраля началась массовая атака БпЛА на пригород Харькова. Россияне нанесли как минимум 12 ударов. В результате три жилых дома разрушены, двое человек госпитализированы с ранениями. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины.

Синегубов отметил, что в регионе уже готовятся к новому отопительному сезону. Он уточнил, откуда поступает помощь на эти нужды.

«Это два направления – первое: правительство, профильное министерство. Мы постоянно докладываем на всех совещаниях по прохождению отопительного сезона, по подготовке. Уже выделены очередные средства по этим направлениям из государственного и резервного бюджетов. И, конечно, международные партнеры», — сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 14:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона подвел итоги отопительного сезона в регионе.".