«Вже виділені кошти»: Харківщина готується до нового опалювального сезону

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону підбив підсумки опалювального сезону в регіоні.

«Ми пригадуємо декілька етапів. Це – Різдво, 25 грудня, коли ворог 12 ракетами атакував енергетичну систему. Тоді понад 500 тисяч людей у Харкові залишились без опалення та електропостачання. Дякуючи нашим всім службам, ці наслідки були оперативно ліквідовані», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові 25 грудня з 06:00. За даними облпрокуратури, під ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шестеро мешканців: п’ятеро чоловіків та жінка. Також близько 8:30 ударний БпЛА впав у приватному секторі в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі. До вечора 25 грудня комунальники відновили теплопостачання у 1400 будинках.

Він також нагадав про масований наліт «шахедів» на енергетичне підприємство в передмісті Харківщини.

«Тоді, на щастя, минулося, однак руйнування все одно є», – додав голова ХОВА.

Также нагадаємо, о 21:15 27 лютого розпочалася масова атака БпЛА на передмістя Харкова. Росіяни завдали щонайменше 12 ударів. В результаті три житлові будинки зруйновані, двоє людей госпіталізовані з пораненнями.Пізніше начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини.

Синєгубов зазначив, що в регіоні вже готуються до нового опалювального сезону. Він уточнив, звідки надходить допомога на ці потреби.

«Це два напрямки – перше: уряд, профільне міністерство. Ми постійно доповідаємо на всіх нарадах щодо проходження опалювального сезону, щодо підготовки. Вже виділені чергові кошти на ці напрямки з державного та резервного бюджетів. І, звичайно, міжнародні партнери», – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»